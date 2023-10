Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Concernant l'escroquerie présumée à l'exportation de cinq conteneurs de produits agricoles, dont du poivre noir, des noix de cajou, de la cannelle et de l'anis étoilé, vers les Émirats arabes unis (EAU), le paiement pour quatre conteneurs a été récupéré et le reste des travaux est en cours, a annoncé l'Association vietnamienne du poivre (VPA), le 13 octobre.Le 15 juillet, après avoir reçu des informations de plusieurs entreprises selon lesquelles elles soupçonnaient avoir été victimes d'une escroquerie à l'exportation impliquant cinq conteneurs destinés aux Émirats arabes unis, la VPA, en collaboration avec l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VCA) et diverses entreprises, banques, a lancé une livraison rapide. et les compagnies maritimes, ont compilé des informations et signalé l'incident aux agences gouvernementales, aux ministères et départements, à l'ambassade et au bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis, à l'ambassade des Émirats arabes unis à Hanoï et aux agences de presse.Du 10 au 12 octobre, Ajman Bank aux Émirats arabes unis a remboursé plus de 354.900 dollars pour les quatre conteneurs. Quant au conteneur d'anis étoilé, stocké au port de Jebel Ali à Dubaï depuis le 26 juillet, les entreprises travaillent toujours avec l'Ajman Bank pour exiger le paiement de toutes les dépenses engagées, y compris les frais d'entrepôt et juridiques, ainsi que les frais de retour des marchandises au port de Hai Phong. Les dépenses estimées liées à cet envoi au 11 octobre s'élevaient à près de 70.000 dollars et la valeur totale de l'envoi est de 114.639 dollars.À travers cet incident, l'Association vietnamienne de la noix de cajou a exhorté les entreprises à faire preuve d'encore plus de prudence dans les négociations, la vérification des partenaires, les conditions de paiement et les contrats afin d'éviter la répétition de cas similaires à l'avenir. - VNA