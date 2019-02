Des joueurs vietnamiens (en blanc) et indonésiens s'affrontent dans leur match de demi-finale du championnat des moins de 22 ans de l'AFF. (Photo: VNA)

Hanoï, 24 février (VNA) - Le Vietnam a été battu 0-1 par l'Indonésie en demi-finale du championnat des moins de 22 ans de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF) au stade olympique de Phnom Penh, au Cambodge, le 24 février.

Les deux équipes ont terminé la première moitié du match sans but et quelques opportunités se sont créées.

À la 70e minute, le joueur indonésien Luthfi Kamal a marqué sur un coup franc après que Van Hanh ait commis une faute dans la surface.

Au cours des dernières minutes, le Vietnam n’a ménagé aucun effort pour riposter mais n’a pas réussi à inscrire un but dans le filet de l’Indonésie.

Avec cette défaite, le Vietnam se disputera la troisième place du tournoi le 26 février.

Le Vietnam s'est classé premier dans le groupe A après un match nul sans but face à la Thaïlande le 21 février. Plus tôt, l'équipe vietnamienne avait battu les Philippines 2 à 1 lors du match d'ouverture et avait battu le Timor-Leste 4 à 0 lors du deuxième match.



Pendant ce temps, l’Indonésie a battu le Cambodge 2-0 lors de la dernière ronde de matches du groupe B le 22 février, remportant ainsi le dernier billet pour la demi-finale. -VNA