Politique

AFF 2026 : la solidarité régionale au cœur des priorités pour un avenir pacifique et résilient

Après le discours d'ouverture du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, les délégués ont écouté les interventions des hauts dirigeants des pays membres, du Secrétaire général de l'ASEAN, de la Secrétaire générale adjointe de l'ONU, ainsi que des messages vidéo des ministres des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Le Minh Hung (centre), ses homologues thaïlandais, cambodgien, lao et timorais et le secrétaire général de l'ASEAN, à la cérémonie d'ouverture du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (centre), ses homologues thaïlandais, cambodgien, lao et timorais et le secrétaire général de l'ASEAN, à la cérémonie d'ouverture du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), placé sous le thème « Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur les peuples », s’est ouvert solennellement dans la matinée du 9 juin à Hanoï.

Après le discours d'ouverture du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, les délégués ont écouté les interventions des hauts dirigeants des pays membres, du Secrétaire général de l'ASEAN, de la Secrétaire générale adjointe de l'ONU, ainsi que des messages vidéo des ministres des Affaires étrangères.

La paix comme condition préalable

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a affirmé que le thème de l’AFF 2026 répondait aux exigences urgentes de la région face aux mutations mondiales en matière de sécurité et d’économie.

Il a rappelé le parcours de l’ASEAN, devenue une zone de stabilité et de croissance après avoir été marquée par les conflits. Selon lui, ce succès repose sur le dialogue, la confiance, le respect de la souveraineté, la non-ingérence et le règlement pacifique des différends.

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Le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Le dirigeant cambodgien a toutefois averti que la paix n’était jamais un acquis permanent. Les crises actuelles révèlent des défis complexes, allant des guerres cybernétiques aux rivalités par procuration et à la manipulation de l’information.

Au niveau régional, il a réaffirmé l’engagement du Cambodge dans la lutte contre les fléaux transfrontaliers tels que la criminalité organisée, la drogue, la traite des êtres humains et la dégradation de l’environnement. Il a également soutenu la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’adoption rapide d’un Code de conduite (COC) efficace.

Sur le plan économique, il a estimé que les effets persistants de la pandémie de COVID-19, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques rendaient indispensable la construction d’une économie régionale plus résiliente et davantage intégrée.

Il a insisté sur la nécessité de placer les citoyens au centre du pocessus d’édification de la Communauté de l’ASEAN afin d’améliorer le niveau de vie et de garantir un accès équitable aux opportunités de développement.

Quatre orientations stratégiques pour maintenir la solidarité et l’intégration

Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, a estimé que le forum était devenu une plateforme majeure pour trouver des réponses communes aux défis émergents.

Pour maintenir l'unité et le rôle central de l'association, il a proposé un plan en quatre axes stratégiques. D'abord, il convient de rester fidèle aux principes fondamentaux de l'ASEAN et de promouvoir le multilatéralisme pour garantir la sécurité. Ensuite, la région doit accroître sa résilience face aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (AI).

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Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Troisièmement, il a plaidé pour une intégration plus complète grâce au développement des infrastructures de transport et d’énergie, citant notamment les projets d’autoroute Vientiane-Hanoï et de voie ferrée Laos-Vietnam.

Enfin, il a appelé à renforcer l’autonomie énergétique en accélérant la transition vers les énergies propres telles que l’hydroélectricité, l’énergie solaire et l’énergie éolienne, domaines dans lesquels le Laos dispose d’un important potentiel.

Un tournant historique et attractif

De son côté, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a indiqué que l'instabilité mondiale offrait paradoxalement à l'ASEAN une occasion d'affirmer son statut de zone sûre et attrayante pour les investissements.

Pour concrétiser ce potentiel, l'ASEAN doit harmoniser les intérêts nationaux et régionaux, un fondement essentiel qui aide le bloc à maintenir sa stabilité, à renforcer sa solidarité et à devenir un partenaire privilégié pour de nombreuses grandes puissances.

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Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Le dirigeant thaïlandais a également insisté sur l’importance d’évaluer les résultats de la coopération régionale à travers le bien-être, la sécurité et la confiance des citoyens, plutôt qu’au seul nombre de réunions ou de déclarations adoptées.

Face aux risques liés à la révolution technologique, il a appelé à une action coordonnée contre la cybercriminalité, les escroqueries en ligne, les crises sanitaires et les catastrophes naturelles, tout en renforçant les investissements dans l’éducation et la protection sociale.

La capacité de décider de son propre avenir

Pour sa première participation en tant que membre officiel, le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão, a salué l'ASEAN comme un modèle de dialogue et de tolérance face aux tensions géopolitiques. Il a appelé les pays membres à défendre le droit international, à respecter la souveraineté des États et à poursuivre le règlement pacifique des différends.

Dans un message vidéo, le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., a souligné que les crises énergétiques, alimentaires et économiques touchaient directement le quotidien des gens. Il a exhorté à consolider le rôle central de l’ASEAN et à donner la priorité absolue à la garantie de la sécurité énergétique, alimentaire et du bien-être des citoyens

Promouvoir la force collective

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Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo: VNA

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a analysé les crises géopolitiques, économiques et de confiance qui pèsent sur la Vision de la communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. Il a identifié quatre secteurs particulièrement vulnérables : l’alimentation, l’énergie, les engrais et la finance.Selon lui, le principal défi consiste désormais à mettre en œuvre efficacement les mécanismes existants, soulignant que l’action collective demeure toujours plus forte que les efforts isolés.

Enfin, la secrétaire générale adjointe des Nations unies chargée du désarmement, Izumi Nakamitsu, a alerté sur le retour des logiques de dissuasion nucléaire et sur la militarisation croissante à l’échelle mondiale. Elle a salué le rôle de l’ASEAN dans la diplomatie préventive et appelé à la mise en place de cadres de gouvernance multilatérale afin que les technologies numériques servent exclusivement la paix et le développement humain.-VNA

#Forum de l'avenir de l'ASEAN
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