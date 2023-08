Photo d'illustration: Aeon Mall Photo d'illustration: Aeon Mall

Hanoï (VNA) – Aeon va envoyer des représentants d'achats de différents pays au Vietnam pour trouver des fournisseurs lors de l'exposition Viet Nam International Sourcing 2023.

Lors de la réunion avec le comité d'organisation de l'exposition, le géant japonais de la vente au détail a annoncé qu'il mobiliserait un grand nombre de représentants d'acheteurs de différents pays, tels que la Chine, le Japon, la Thaïlande et la Malaisie, pour participer à l’événement qui se tiendra du 13 au 15 septembre à Ho Chi Minh-Ville.

Aeon recherche des partenaires pour les produits agricoles, les produits en papier, les ustensiles de cuisine en plastique, etc. L'objectif principal de la délégation du groupe est de trouver des producteurs vietnamiens capables de répondre aux critères et aux normes d'Aeon pour devenir des partenaires d'approvisionnement durables au Vietnam, mais également dans toute le réseau mondial d’Aeon TopValu.

La délégation visitera les zones de matières premières, les zones de culture, les usines et organisera des séminaires pour mettre à jour les connaissances sur les tendances du marché et développer des produits de consommation intelligents.

Viet Nam International Sourcing 2023 vise à soutenir efficacement les entreprises dans leurs efforts pour participer plus profondément à la chaîne mondiale de production et d'approvisionnement, ainsi que promouvoir les liens entre les chaînes de distribution, les importateurs étrangers, les entreprises de fabrication et les exportateurs.



L'exposition comprendra une série de conférences, de séminaires et d'activités de connexion commerciale. Cette année, environ 300 entreprises de différents pays et territoires, représentant différents domaines de la chaîne d'approvisionnement internationale, seront présentes sur une superficie de 8.000 m² Environ 8.000 visiteurs et 150 délégations internationales venus de 30 pays et territoires sont attendus.



Pendant les trois jours de Viet Nam International Sourcing 2023, 10 séminaires et forums d'affaires de connexion commerciale auront lieu avec la participation de grandes entreprises telles que Aeon, Uniqlo (Japon); Walmart, Amazon, Boeing, AES (États-Unis), Carrefour, Décathlon (France); Groupe Central (Thaïlande); Coppel (Mexique), etc.



Outre l'objectif de promotion des exportations, la Viet Nam International Sourcing 2023 proposera également des activités en marge pour aider les entreprises à améliorer leurs capacités de développement durable sur le marché mondial via des formations en ligne le 15 août et une consultation directe à Ho Chi Minh-Ville le 12 septembre avec la participation d'experts européens. -VNA