Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la Réunion des Ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+), du 13 au 21 septembre 2023, à Hanoï, le ministère vietnamien de la Défense organisera l’exercice d'entraînement sur le terrain de fin de mandat du groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4.La cérémonie d'ouverture aura lieu le 13 septembre. Le 20 septembre, une tournée d'exercices aura lieu avec la participation de hauts responsables du Vietnam, du Japon et des pays membres de l'ADMM+. La cérémonie de clôture aura lieu le 21 septembre.Cet exercice d'entraînement sur le terrain de fin de mandat dans le cadre du groupe de travail d'experts de l’ ADMM + sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4, est un événement dans le cadre de l'ADMM+, co-organisé par le Vietnam et le Japon.L'événement réunira des représentants de 18 pays de l’ADMM+, avec un total de 198 personnes, dont 172 délégués internationaux et 26 délégués vietnamiens.Récemment, le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam et chef du Comité de direction de l’exercice, est allé examiner les travaux de préparation au Centre national d'entraînement 4 dans le district de My Duc, Hanoï.Le général de corps d’armée Phung Si Tan a également rencontré les groupes d’experts japonais et vietnamiens en matière d’opérations de maintien de la paix qui travaillent ensemble dans la préparation de l’exercice.Affirmant que le Vietnam créerait les meilleures conditions pour cet exercice, Phung Si Tan a souligné que ce serait la première fois que le Vietnam accueillerait un exercice d’entraînement sur le terrain concernant les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il a exprimé son désir de se coordonner efficacement avec la partie japonaise pour organiser avec succès cet événement.-VNA