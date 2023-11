Admirez l'espace artistique à l'intérieur du château d'eau de Hang Dau

Avec une hauteur d'environ vingt mètres, un diamètre de dix-neuf mètres et une capacité de 1 250 m3, le château d'eau de Hang Dau fait partie intégrante du paysage de Hanoï depuis plus d'un siècle. Construit en 1894 (mention inscrite sur le devant de la porte d'entrée), il a grandement contribué au développement urbain de la capitale, en fournissant de l'eau potable aux officiels et résidents du Vieux quartier. Photo : VNA