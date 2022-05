Cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs au pied du buste de l’Oncle Hô dans l’avenue Jarwarhalal Nehru, à Kolkata (Inde). Photo: CVN

New Delhi (VNA) - L’ambassade du Vietnam a organisé récemment une kyrielle d’activités dans la ville indienne de Kolkata, capitale de l'État du Bengale occidental, pour célébrer le 132e anniversaire du Président Hô Chi Minh et le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Inde.



La délégation conduite par l’ambassadeur Pham Sanh Châu a déposé une gerbe de fleurs au pied du buste de l’Oncle Hô dans l’avenue Jarwarhalal Nehru. Cet ouvrage a été bâti en 1990 à l’occasion du centenaire du Président Hô Chi Minh.



Pham Sanh Châu a également coupé le ruban d’inauguration dans la rue Hô Chi Minh. Cette dernière baptisée en 1968 visait à exprimer la solidarité spéciale avec le peuple vietnamien durant la 2e guerre du Vietnam.



L’ambassade vietnamienne a collaboré avec le Comité de solidarité d’Inde dans la projection d’un film documentaire sur l’Oncle Hô. Cette œuvre raconte les histoires sur les trois visites de ce grand homme en Inde et ses contributions pour l’édification des bases des relations traditionnelles, de l'amitié et de la coopération stratégique intégrale entre les deux pays d’aujourd'hui.



En outre, un séminaire thématique sur le Président Hô Chi Minh et l’Inde a été organisé à la Bibliothèque nationale d’Inde à Kolkata, réunissant plusieurs centaines de participants.



Selon les délégués, la relation entre le Vietnam et l'Inde d’aujourd'hui est un lien se basant sur la similitude d’idées entre Mahatma Gandhi et l’Oncle Hô ainsi que sur la relation étroite entre le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre Jawarhalal Nehru.



À cette occasion, l’ambassade vietnamienne a fait don de livres sur le Vietnam à la Bibliothèque nationale d’Inde à Kolkata où un espace y est dédié au Vietnam.



Il s’agit de la bibliothèque la plus grande de ce pays, voire de l’Asie, avec plus 2,2 millions de livres et de documents.-Ambassade vietnamienne en Inde. -CVN/VNA