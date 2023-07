Hanoï (VNA) - La gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, a proposé que le gouvernement organise une conférence pour évaluer la mise en œuvre des politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises ( PME ) conformément à la loi sur le soutien aux PME.Lors de la dernière séance de travail entre la permanence du gouvernement et le comité exécutif de l’Association des PME sur la situation des PME et les solutions visant à résoudre leurs difficultés, Nguyen Thi Hong a précisé que cette conférence permettrait d’avancer des solutions pour une résolution efficace des problèmes.Pour accroître l'accès des entreprises au capital, selon la gouverneure Nguyen Thi Hong, les petites et moyennes entreprises doivent également chercher à remédier à leurs faiblesses. Selon elle, il leur est notamment nécessaire d’améliorer la gouvernance et la transparence de l'information...La gouverneure Nguyen Thi Hong a déclaré que la Banque d'État était très intéressée à éliminer les difficultés des entreprises et des particuliers.Dans le contexte où les banques centrales de plusieurs pays maintiennent des taux d'intérêt élevés et continuent de les augmenter, la Banque d'État du Vietnam est l'une des rares banques centrales au monde à réduire les taux d'intérêt, a-t-elle rappelé.Au cours du premier semestre, la Banque d'État a ajusté à la baisse les taux directeurs à quatre reprises, les ramenant au niveau d'avant l'épidémie de COVID-19, a-t-elle précisé, ajoutant que les établissements de crédit réduisaient les taux d'intérêt.S'agissant de l'accès au crédit, elle a indiqué que la Banque d'État ordonnait régulièrement aux établissements de crédit de revoir les procédures de prêt, créant des conditions favorables pour que les entreprises accèdent au capital, tout en veillant au respect des dispositions de la loi.Ces derniers temps, la Banque d'État a chargé ses succursales dans les provinces et grandes villes d'organiser des conférences avec des entreprises pour chercher à lever des obstacles en matière d’accès au crédit… -VNA