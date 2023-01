Cérémonie de signature des Accords de Paix de Paris le 27 janvier 1973 à Paris. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En l’honneur du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973 - 2023), la Télévision vietnamienne (VTV) a retransmis en direct dans la soirée du 17 janvier le programme « Accords de Paris – Aspiration à la paix ».

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), aussi chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Quang Phuong, ont assisté à ce programme.

"Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un. Les fleuves peuvent tarir, les montagnes s’éroder, mais cette vérité ne changera jamais !", a déclaré le Président Hô Chi Minh. Des mots qui ont constamment poussé les Vietnamiens à lutter tout au long de l'histoire de l’édification et de la défense du pays.

La VTV a diffusé ce programme en vue de passer en revue les jours glorieux et héroïques où tout le pays s'est uni et a partagé la même aspiration à l'intégrité territoriale du Vietnam, élevant la position du pays, contribuant activement à la lutte pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social dans le monde.

Photo: VNA



Le 27 janvier 1973, à Paris les Accords de Paris ont été solennellement conclus entre les États-Unis, la République démocratique du Vietnam, la République du Vietnam et le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam.

Ces accords ont mis fin à la guerre du Vietnam, apportant une victoire diplomatique stratégique au pays et ouvrant la voie à l’offensive générale du printemps 1975 et à la réunification nationale. -VNA