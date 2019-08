Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence nationale sur l’amélioration de la productivité du travail aura lieu le 7 août à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Lors de cette conférence, les délégués discuteront des solutions clés pour augmenter la productivité du travail du Vietnam, du rôle des sciences, des technologies et de l’innovation pour la productivité du travail, de la formation des ressources humaines de haute qualité...

Selon Nguyen Bich Lam, directeur général de l'Office général des statistiques (GSO), la taille de l’économie vietnamienne reste modeste. La transformation de la structure économique et de la structure de la main-d'œuvre est positive mais encore lente. Les machines, équipements et technologies sont retardataires, à quoi s’ajoute une faible qualité des ressources humaines. Ce sont des facteurs qui explique l’écart en termes de productivité du travail entre le Vietnam et d’autres pays de l’ASEAN.

En outre, les secteurs de l’industrie et des services, notamment les filières qui sont les moteurs de l’économie tels que la finance et le tourisme, représentent une faible proportion dans l’économie nationale.

Pour rattraper d’autres pays en matière de productivité du travail, le Vietnam doit ainsi accorder une plus grande attention à cette question et redoubler d'efforts pour augmenter la productivité du travail dans les entreprises, ce qui permettra ensuite d’améliorer celle du secteur et celle de l’économie nationale, a souligné Nguyen Bich Lam. -VNA