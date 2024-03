Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux unités concernées d'accélérer les travaux pour mettre en service le terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat avant le 30 avril 2025, et l'aéroport international de Long Thanh au cours du premier semestre 2026.

C'est le contenu d'une annonce publiée récemment par le Bureau du gouvernement sur la conclusion du Premier ministre lors de sa tournée d'inspection de l'avancement des travaux et de projets clés dans le secteur des transports, les 12 et 13 février.Concernant la 1re phase du projet de construction de l'aéroport international de Long Thanh, le Premier ministre a estimé que jusqu'à présent, il y avait eu de nombreux changements positifs. Il a demandé au personnel de la compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) de concentrer ses effort pour une exploitation prévue de l'aéroport au premier semestre 2026.En ce qui concerne le terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat, le chef du gouvernement a hautement estimé les efforts de l'ACV dans la garantie du délai fixé des travaux. Cependant, il a demandé sa mise en service précoce pour réduire la surcharge du terminal T1. Il faut donc achever les travaux pour une opération du terminal T3 avant le 30 avril 2025. Il a aussi demandé à l’ACV d'étudier la connexion des trois terminaux de l' aéroport de Tan Son Nhat Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville est chargé de diriger les unités concernées pour achever rapidement la ligne reliée au terminal T3 en 2024. -VNA