Tuyên Quang (VNA) - Un large éventail d’activités culturelles et touristiques se dérouleront du 13 au 15 octobre lors du festival "Saison dorée de Hông Thai 2023 ", dans la commune éponyme, district de Na Hang, province de Tuyên Quang (Nord).

Hông Thai se sent prête pour la Saison dorée. Photo : baotuyenquang.com.vn



La cérémonie d’inauguration aura lieu 13 octobre à 20h00 sur le terrain de sport de la commune de Hông Thai, suivie d’un programme artistique spécial associant les communes de Hông Thai, Dà Vi du district de Na Hang, la commune de Cô Linh du district de Pac Nam, avec l’incontournable danse du feu des Dao Tiên.

Au menu figurent également un spectacle de parapente au-dessus des rizières dorées, dans la commune de Hông Tha, du 13 au 15 octobre de 09h00 à 17h00, la présentation et la vente des spécialités des communes du district de Na Hang et un espace de dégustation du thé, du 13 au 15 octobre à partir de 08h00, ainsi qu’un festival du pilonnage du jeune riz gluant et une foire de campagne de la commune de Côn Lôn le 8 octobre.

Le festival "Saison dorée de Hông Thai" est devenu un produit touristique qui contribue à promouvoir le potentiel écologique, les paysages naturels uniques et les identités culturelles des groupes ethniques locaux.

Les Dao Tiên porteront leurs plus beaux vêtements au festival. Photo d’illustration : VNP



Située à plus de 1.280 mètres d’altitude, la commune de Hông Thai bénéficie de montagnes majestueuses et d’air pur toute l’année et est devenue l’une des destinations touristiques les plus attrayantes de la région montagneuse du Nord du pays.

Les visiteurs ont eu l’occasion de "chasser" les nuages avec leurs appareils photo, d’observer le lever du soleil, de visiter les rizières luxuriantes et d’acheter des produits agricoles et touristiques typiques de la région.

Tuyên Quang a défini le tourisme comme un secteur économique important et concentrera ses efforts sur les types de tourisme dont elle dispose des avantages, tels que le tourisme culturel, festivalier et spirituel, le tourisme de villégiature, le tourisme de santé et le tourisme sportif et d’aventure.

Le festival "Saison dorée de Hông Thai" 2022 a récolté un beau succès. Photo : VNA

La province vise à attirer au moins 2,5 millions de visiteurs et à générer 3 billions de dôngs de revenus touristiques totaux cette année. Elle espère accueillir plus de 3 millions de visiteurs et générer 4,8 billions de dôngs grâce au tourisme en 2025.

En tant que foyer de 22 groupes ethniques, la province est célèbre pour deux patrimoines culturels immatériels de l’humanité de l’UNESCO, dont les pratiques du then, une forme d’art folklorique combinant chant et danse, par les ethnies minoritaires Tày, Thai et Nung et les pratiques liées à la croyance viet en les déesses-mères des Trois mondes dans les temples de Thuong, Ha et Y Lan.

La province est également riche en festivals tels que la fête annuelle de la ville de Tuyên Quang (ou fête de la Mi-Automne de Tuyn Quang), la fête de la danse du feu de l’ethnie Pà Then, la fête des récoltes de Pà Then, la fête de descente au champ ou (Lông tông) des Tày. – VNA