Photo : tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - Selon le directeur général du Département du crédit aux secteurs économiques de la Banque d'État du Vietnam (SBV), Ha Thu Giang, pas moins de 531 milliards de dong (21,7 millions de dollars) ont été déboursés au titre du programme de crédit de 120 000 milliards de dong pour le développement des logements sociaux . .Lors d'une conférence sur la croissance du crédit le 20 février, Ha Thu Giang a déclaré qu'en 2024, la SBV continuerait d'ordonner aux institutions de crédit de mettre en œuvre de manière drastique des programmes et politiques de crédit sous la direction du gouvernement et du Premier ministre, dont le plan de 120 000 milliards de dong. ainsi que de se coordonner avec les ministères et les agences pour éliminer les obstacles pendant le processus de mise en œuvre.Le développement de projets de logements sociaux ouvrira des opportunités pour résoudre l'inadéquation entre l'offre et la demande et augmenter les liquidités, a déclaré le vice-président de l'Association vietnamienne de l'immobilier, Nguyen Van Dinh, au journal Lao Dong (Travail).Il a également souligné trois obstacles qui entravent ce travail : le manque de fonds fonciers, l'offre limitée de crédit du budget de l'État et les procédures de construction incohérentes qui prolongent la mise en œuvre de ces projets.Dinh a jugé nécessaire d'accélérer la planification des zones de développement de logements sociaux pour résoudre le problème lié au manque de foncier.Concernant les sources de capitaux, des politiques appropriées devraient être élaborées pour soutenir les acheteurs de logements.En ce qui concerne les procédures, Nguyen Van Dinh a noté que si la loi révisée sur le logement et la loi sur les affaires immobilières ont ajouté des politiques préférentielles pour les investisseurs ainsi que des procédures et conditions simplifiées pour acheter et louer des logements sociaux, elles n'entreront en vigueur qu'à partir de janvier 2025. Il est donc nécessaire d'accélérer la promulgation des décrets approuvés par la loi foncière et la loi sur le logement afin que les investisseurs puissent facilement procéder aux procédures et accéder aux terres et aux capitaux, a-t-il déclaré.Il a également appelé à une participation active des banques pour faciliter l'accès au programme de crédit de 120.000 milliards de dongs.Le ministère de la Construction a déclaré que 108 projets de logements sociaux totalisant plus de 47 500 appartements devraient être achevés en 2024.Ainsi, la province méridionale de Binh Duong a enregistré le plus grand nombre de projets à réaliser cette année avec 20 projets et 4.500 appartements. La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré le plus grand nombre d'appartements à terminer, avec 6.000 répartis en cinq projets. Hô Chi Minh-Ville a enregistré six projets de plus de 3.700 appartements et Hai Phong, huit projets de 3.925 appartements.Le programme de soutien de 120.000 milliards de dôngs, mis en œuvre pour la première fois en avril de l'année dernière, vise à accorder des prêts à des taux inférieurs de 1,5 à 2 % aux taux des prêts à moyen et long termes du marché aux promoteurs de projets de logements sociaux et aux acheteurs de logements, suite à la Résolution No 33/NQ-CP du 11 mars concernant les solutions pour lever les difficultés et favoriser le développement sécuritaire, sain et durable du marché immobilier.Quatre banques commerciales publiques se joindront au décaissement du programme, qui s'étendra jusqu'en 2030.Le Vietnam vise à construire au moins 1 million de logements sociaux d’ici 2030.En 2023, un total de 28 projets de logements comprenant 13.864 appartements destinés aux salariés à bas revenu et aux travailleurs des parcs industriels ont été achevés, tandis que 16 autres projets ont été lancés.- VNA