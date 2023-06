Photo : VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA)- Le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam-VNNIC, relevant du ministère de l'Information et des Communications a organisé une conférence Internet VNNIC 2023 à Ho Chi Minh-Ville le 30 juin, en se concentrant sur le partage d'expériences en matière de gouvernance efficace de l'Internet.

Selon le VNNIC, le taux d'utilisateurs d'Internet au Vietnam en 2023 est de 79,1 %, tandis que celui de l'application d'IPv6 - le dernier protocole IP est actuellement de 57,3 %, se classant au 10e rang mondial.

L'Internet est devenu un élément essentiel de la vie sociale et une infrastructure importante de l'économie, un facteur crucial dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation nationales, et un élément important du processus de transformation numérique.

Le directeur du VNNIC, Nguyen Hong Thang, a déclaré que les exigences actuelles en matière de gouvernance de l'Internet comprennent la maîtrise de la technologie et des codes de conduite et le renforcement de l'engagement de toutes les parties pour former des écosystèmes efficaces d'agences, d'organisations, d'entreprises et d'utilisateurs de l'État vers un système Internet moderne, intelligent, sûr et durable.

Les participants à l'événement se sont concentrés sur la discussion de la vision du développement d'Internet ; des solutions pour assurer la qualité, la sécurité et la durabilité du système Internet du Vietnam afin de correspondre à la tendance mondiale et à la situation de développement du Vietnam ; nouvelles technologies et expérience dans la mise en œuvre de nouvelles technologies et techniques pour le développement d'Internet de nouvelle génération.

Les participants ont également discuté des mesures visant à construire un Internet « propre » et sûr ainsi que la protection des utilisateurs.



Sur le thème « La gouvernance de l'Internet à l'ère intelligente », la conférence a donné aux entreprises vietnamiennes l'occasion de se connecter avec des experts étrangers de l'Internet, des organisations, des entreprises ainsi que des entreprises de TIC de premier plan dans le monde.- VNA