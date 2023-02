Séance de travail entre l'ambassadeur Dinh Toàn Thang et les dirigeants de la ville de Saintes. Photo : VNA Séance de travail entre l'ambassadeur Dinh Toàn Thang et les dirigeants de la ville de Saintes. Photo : VNA

Paris (VNA) - Dans l’ambition de renforcer la coopération avec les localités françaises, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a effectué, les 3 et 4 février, une visite de travail à Saintes et a assisté à la Journée de la culture du Vietnam dans cette ville.

Lors de son entretien avec M. Bruno Drapron, maire de la ville de Saintes, et les représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'Association des agriculteurs et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la ville, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a discuté des potentialités de coopération et de connexion entre le Vietnam et la ville de Saintes et ses environs. Situé à sud-ouest de la France, Saintes préconise de se développer tout en mettant l’accent sur l'application des technologies de pointe et de l’agriculture aux normes environnementales, inclusives et durables, tout en préservant la biodiversité. Outre des atouts dans le domaine de l'agriculture, notamment l'élevage et la production de cognac, Saintes possède également des atouts dans la médecine vétérinaire, la technologie agricole et le tourisme durable. Ce sont aussi des préoccupations actuelles pour de nombreuses localités du Vietnam.

Les deux parties avaient eu un échange très enthousiaste avec un esprit constructif sur les possibilités de coopération bilatérale. "Nous avons convenu d'aller plus loin ensemble dans un avenir proche, en approfondissant ce partenariat. Nous étudierons comment nous pouvons leur transférer les compétences et les technologies dont nous disposons. Partenaires vietnamiens, et en même temps recevoir votre expérience et vos techniques afin que les deux peuvent construire ensemble des projets particuliers de coopération dans les domaines de l'agriculture, de la médecine vétérinaire, de l'énergie, de l'environnement, du développement durable et de la diversité culturelle..., bref, des domaines qui peuvent développer la coopération avec le Vietnam », a déclaré le maire Bruno Drapron.

L'ambassadeur Dinh Toan Thang présente des cadeaux de souvenir à la ville de Saintes. Photo : VNA L'ambassadeur Dinh Toan Thang présente des cadeaux de souvenir à la ville de Saintes. Photo : VNA

Partageant les mêmes observations du maire de Saintes, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a également vu beaucoup de potentiels de coopération avec la ville de Saintes, ainsi que la région Nouvelle Aquitaine, notamment dans l'agriculture et l'élevage, le tourisme durable et la culture liée aux valeurs identitaires des deux parties. En outre, les domaines industriel, ferroviaire, portuaire et d’infrastructures logistiques ont également été mentionné par les deux parties.

Au cours de sa tournée, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a visité le Lycée professionnel de Chadignac, membre de l'Agrocampus et spécialisé dans l’horticulture, la maraichère, l’arboriculture et la viticulture. Les représentants de l’école ont présenté le modèle d'orientation et de formation professionnelle afin de susciter l'intérêt des élèves pour la production agricole moderne et durable. En particulier, l'école a mis en place un projet de coopération avec le lycée Thang Long à Dà Lat, dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam pour l'enseignement du français et ensuite pour la formation agricole.

Journée de la culture vietnamienne à Saintes

Exposition de costumes ethniques et d'ao dai vietnamiens à Saintes. Photo : VNA

Dans le cadre de la visite, la délégation a assisté à une exposition et défilé de costumes d’ethnies minoritaires vietnamiennes. Organisée par l'Association Vietnam 17 à la médiathèque de la ville, cette manifestation s’inscrit dans la cadre du programme de présentation de la culture du Vietnam à Saintes qui a été ouverte depuis le Nouvel An lunaire et durera jusqu'en juin 2023, avec une série d'événements culturels telles que la projections de films ; la lecture des contes de fées vietnamiens aux enfants ; les séminaires touristiques et économiques ; la présentation des instruments de musique ethniques ; le défilé de mode ; l’interprétation des arts martiaux traditionnels et l’exposition de costumes des ethnies minoritaires du Vietnam.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a hautement apprécié le soutien des autorités de la ville dans l’organisation des Journées de la culture du Vietnam à Saintes. D’après lui, c’est une activité signifiante pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. L'Ambassadeur a salué la coopération entre le Lycée professionnel de Chadignac et le Lycée Thang Long à Dà Lat. Il invite les partenaires économiques et culturels de la ville de Saintes à se lancer dans la coopération décentralisée dont notamment la participation aux 12es assises qui se tiendront à Hanoï du 13 au 15 avril 2023. - VNA

