À la découverte du tissage de brocart des Cham à An Giang

Les Cham de la commune de Chau Phong, cité municipale de Chau Doc, province d'An Giang (Sud), conservent leurs métiers traditionnels et les présentent dans des activités touristiques. Grâce à ces valeurs culturelles uniques, les villages des Cham attirent de plus en plus de visiteurs.