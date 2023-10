L'artiste folklorique Pham Thanh Luong guide les touristes dans la fabrication de chapeaux coniques traditionnels dans le village Nuong de Yen Tu . Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) - En arrivant dans le village Nuong de Yen Tu dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), les visiteurs seront profondément impressionnés par l'image des boutiques et des stands des deux côtés de la route qui traverse le village vendant des produits artisanaux des villages de commerce locaux tels que chapeaux coniques, peintures folkloriques de Dong Ho ou libellules en bambou.

Selon l'artisan Pham Thanh Luong, domicilié dans la commune de Thuong Yen Cong, ville de Uong Bi de Quang Ninh pour fabriquer un chapeau conique traditionnel, l'artisan doit suivre les trois étapes de base suivantes : préparer le bambou pour former la structure du chapeau, sécher les feuilles de palmier ; donner la forme du chapeau ; coudre le chapeau et former le sommet. Le chapeau peut être orné de morceaux de papier pré-imprimés avec des motifs, puis cousus ou directement dessinés à la main sur le chapeau.

L'expérience de fabrication du chapeau conique traditionnel dans le village de pèlerinage de Yen Tu n'est pas seulement un nouveau produit touristique, mais contribue également à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine ancestral.

En ce qui concerne la fabrication de libellules en bambou, les enfants adorent les colorier. C'est la phase où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Pour décorer ces libellules, on a besoin de papier blanc et de crayons de couleur. Les enfants peuvent dessiner une esquisse de la libellule sur du papier, puis dessiner les motifs qu'ils souhaitent sur celle-ci.

Après avoir dessiné une libellule qui les satisfait, les enfants vont ensuite la colorier. Grâce à leur imagination débordante, les libellules en bambou se métamorphoseront en princesses, princes, papillons, paons, avions de chasse, etc. La fabrication de libellules en bambou offre des expériences amusantes aux visiteurs du village de Yen Tu.



En outre, le stand de gravures sur bois selon le style des célèbres peintures de Dong Ho sont particulièrement appréciés par les jeunes visiteurs et les familles.



Nguyen Van Thai, directeur du Centre de services culturels de la société par actions de développement Tung Lam, a déclaré: "Nous consacrons beaucoup de temps à la recherche, à la restauration et au développement des produits artisanaux traditionnels du village, en mettant l'accent sur la possibilité pour les visiteurs de participer directement au processus de production afin de les aider à mieux comprendre la valeur des villages artisanaux traditionnels de la région du delta du Nord. Cela inclut la fabrication de libellules en bambou, de masques en papier mâché, la broderie sur soie, ainsi que la confection de produits à base d'huiles essentielles. Nous espérons que ces valeurs culturelles uniques seront de plus en plus préservées et diffusées."

Des touristes découvrent la réalisation de peintures folkloriques de Dong Ho à Yen Tu. Photo: baoquangninh.vn

Le développement des produits touristiques liés aux villages artisanaux est considéré comme l'élément clé qui donne une âme au village de Nuong. Actuellement, afin d'y développer l'espace des villages artisanaux, la société par actions de développement Tung Lam a invité des artisans locaux et formé des artisans disponibles dans l'entreprise. Les artisans sont ceux qui maîtrisent les secrets du métier et font le lien entre les touristes, l'art et l'excellence du métier. L'espace culturel du village traditionnel a permis aux artisans de se rapprocher des touristes, leur offrant l'opportunité de devenir des ambassadeurs de la culture et du tourisme.



La montagne de Yen Tu est située à environ 50 kilomètres de la ville d'Ha Long. La région offre des paysages impressionnants, entourés d'anciennes pagodes et ermitages. Elle est associée au nom et à la carrière du roi bouddhiste Tran Nhan Tong (1258-1308), fondateur de la secte Truc Lam Zen, porteuse de la culture bouddhiste typique du peuple vietnamien.

Le troisième roi de la dynastie Tran monta sur le trône alors qu'il n'avait que 21 ans. Il est célèbre pour avoir vaincu les envahisseurs mongols à deux reprises au cours de son règne de 15 ans. Le roi abdiqua à l'âge de 35 ans et passa le reste de sa vie dans la montagne Yen Tu à pratiquer et propager le bouddhisme. Il fonda la première école vietnamienne du bouddhisme appelée "Thien Tong" ou Truc Lam Yen Tu Zen dans la montagne Yen Tu, haute de 1 068 m.

Le site de 20.000 ha est considéré comme la capitale du bouddhisme vietnamien. Yen Tu est devenu un centre bouddhiste majeur et le roi Tran Nhan Tong en est devenu le premier chef sous le nom religieux de Dieu Ngu Giac Hoang Tran Nhan Tong. Il ordonna la construction de centaines d'édifices religieux sur les monts Yen Tu pour enseigner et suivre une vie religieuse. -VNA