Si vous choisissez une destination pour des vacances à la mer au début de l'été, les îles ci-dessous avec une mer bleue, du sable blanc et ensoleillées toute l'année sont une suggestion attrayante.

Île de Ly Son (Quang Ngai)



Fruit d'éruptions volcaniques d'il y a des millions d'années, l'île de Ly Son possède de nombreux paysages naturels dotés d'une beauté étrange. La saison sèche, de mars à août, avec peu de pluie et beaucoup de soleil, est propice pour découvrir cette île.



Pour s'y rendre, vous prendrez un bateau à grande vitesse au port de Sa Ky avec une durée de traversée d'environ une heure. L'île de Ly Son est connue sous le nom de "royaume de l'ail". En plus de découvrir les immenses champs d'ail, vous pourrez également visiter le phare de la montagne Thoi Loi, la porte To Vo, la grotte Cau, la pagode Hang...De plus, ne manquez pas une virée sur l'île de Be, un lieu d'une beauté sauvage.

Île de Binh Hung (Khanh Hoa)



Située au pied du col de la route maritime de Vinh Hy - Binh Tien, Binh Hung est l'une des plus belles îles de Nha Trang. L'île apparaît avec une grotte rocheuse spéciale, l'eau est si claire que vous pourrez voir les récifs de corail.

Les plages ne sont pas aussi longues et larges qu'à Mui Ne ou Nha Trang, mais propres et claires jusqu'au fond, avec des rochers aux formes et couleurs uniques. Parmi les lieux à visiter figurent les plages de Binh Tien, Nuoc Ngot, Chuoi, Da Trung, le phare de Hon Chop, la grotte de Tau, la baie de Da Dach...Vous pourrez également déguster des plats de produits de la mer.

Hon Kho (Binh Dinh)



À environ 15 km du centre-ville de Quy Nhon, l'île de Hon Kho est une destination idéale pour ceux qui aiment nager et observer les coraux. Les récifs coralliens sont situés près du rivage, à 1 à 2 m de profondeur. Il vous suffira de porter un gilet de sauvetage, des lunettes pour pouvoir observer les magnifiques poissons colorés.



En se promenant dans l'île, les visiteurs pourront admirer la beauté de la nature. Les petits falaises sont un endroit idéal pour ceux qui aiment pêcher, au calme avec la mer.



Hon Kho est également une zone de conservation des tortues marines. Si vous avez de la chance, vous pouvez voir des tortues venant pondre sur la plage la nuit.

Île de Phu Quy (Binh Thuan)



La meilleure période pour se rendre sur l'île de Phu Quy est de décembre à juin lorsque la mer est calme et claire. Au port de Phan Thiet, prenez le bateau qui vous amènera sur l'île en 2,5-3,5 heures.



L'île de Phu Quy est belle toute l'année avec une scène naturelle simple et paisible. Les belles plages aux eaux claires sont l'endroit idéal pour nager, faire de la plongée avec tuba parmi les coraux, surfer... Chaque saison a ses propres caractéristiques et apporte des expériences différentes. Parmi les lieux à visiter citons la pagode Linh Quang, Van An Thanh, le phare, la tour du drapeau, la baie de Trieu Duong... La mystérieuse falaise sur la pagode Linh Son séduit particulièrement les jeunes.



Vous pouvez rester sur l'île de Phu Quy environ 4 à 5 jours pour découvrir toute sa beauté.

Cu Lao Cau (Binh Thuan)



Situé à environ 8 km du continent et à environ 110 km de la ville de Phan Thiet, Cu Lao Cau est une destination qui a attiré les jeunes ces dernières années.



Là, vous pourrez visiter la plage de corail, les grottes de Yen, de Ba Hon, au temple du dieu Nam Hai... Autour de l'île se trouvent des milliers de blocs de calcaire reliés entre eux pour former des grottes intéressantes.

De février à juillet, le temps est beau, frais, les vagues sont calmes, donc des conditions très propices à l'exploration de l'île.



Si vous souhaitez y passer la nuit, vous devez obtenir la permission de l'équipe de garde-frontière de l'île. -CPV/VNA