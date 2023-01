Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) a organisé, le 6 janvier dans la mégapole du Sud, une conférence de presse pour présenter officiellement la rue florale Nguyên Huê 2033, à l’occasion du Têt traditionnel du Chat.

Design du portail d’accueil de la rue florale Nguyên Huê 2023. Photo : BTC/CVN

Selon le directeur général adjoint de Saigontourist Group, Nguyên Dông Hoa, en préparation depuis avril 2022, la décoration de la rue florale Nguyên Huê a officiellement débuté le 3 janvier 2023 et environ 80% des travaux sont d’ores et déjà achevés.

"Organisée pour la première fois à l’occasion du Têt 2004, la rue florale Nguyên Huê de cette année célèbre ses 20 ans. Pour marquer cet événement spécial, les organisateurs ont décidé de prolonger sa durée, avec huit jours. Surtout, le nombre d’abricotiers jaunes exposés sera multiplié par trois par rapport à l’année dernière", a-t-il déclaré.

Plus précisément, l’événement durera du 19 janvier à 19h00 jusqu’à 21h00 le 26 janvier 2023 (soit du 28e jour du 12e mois lunaire 2022 au 5e jour du 1er mois lunaire 2023).

Après deux ans de limite du nombre de visiteurs en raison de l’épidémie de COVID-19, la rue florale Nguyên Huê sera ouverte librement aux visiteurs.

Une autre particularité est que l’événement de cette année verra la participation de nombreux consulats généraux implantés à Hô Chi Minh-Ville comme ceux du Laos, d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande, du Japon, d’Australie, des États-Unis...

S’exprimant lors de la conférence de presse, Johnathan Hanh Nguyên, président du conseil d’administration du groupe IPPG, le principal sponsor de l’événement, a déclaré : "Le besoin de visiter la rue florale Nguyên Huê des touristes, en particulier des Vietnamiens d’outre-mer (Viêt kiêu) qui rentrent dans leur pays d’origine pour célébrer le Têt, est énorme. Car après deux ans de COVID-19, un grand nombre de Viêt kiêu vont retourner au Vietnam pour fêter le Têt du Chat".

La rue florale Nguyên Huê souffle ses 20 bougies

Placée sous le thème "Hô Chi Minh-Ville : Printemps du bonheur et de la prospérité", la rue florale Nguyên Huê de cette année sera remplie de fleurs printanières et d’apparence impressionnante pour marquer le 20e anniversaire de ce nouveau symbole culturel de la ville.

Tout comme en 2022, le portail d’accueil de la rue florale 2023 se situera sur un côté pour créer un espace plus grand pour la cérémonie d’ouverture et optimiser la circulation pendant les jours où la rue sera ouverte au public.

Au portail d’accueil trôneront six mascottes de chats hautes de 0,8 m à 4,5 m. L’une se lèchera les pattes de devant alors qu’une autre poussera des bols. Elles fascineront à coup sûr les nombreux jeunes visiteurs.

Sur une surface de plus de 240 m² juste derrière le portail d’accueil, les visiteurs auront l’occasion d’admirer les 20 mascottes apparues ces 20 dernières années (Souris, Buffle, Tigre, Chat, Dragon, Serpent, Cheval, Bouc, Singe, Coq, Chien, Porc). Un lieu idéal pour prendre des photos.

A Nguyên Huê, 70 images stylisées de chats seront d’une taille variable, de 0,6 à 5,5 m. Elles pourront être mignonnes, sérieuses, espiègles, paresseuses, mais jamais ennuyeuses pour les visiteurs qui arpenteront les 600 m de cette rue florale.

En particulier, en fin de parcours, il faudra visiter la "Ville prospère", avec deux chats de 5,5 m de haut composés de plus de 2.900 corbeilles de fleurs fraîches.

Visiteurs découvrant la rue florale Nguyên Huê en 2022. Photo : VNA

Changement de spectacles

Le point culminant de la rue florale 2023 sera le changement de spectacles dans la zone de la statue de l’Oncle Hô, devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Au lieu de 36 pots d’abricotiers comme les éditions précédentes, cette année, 68 abricotiers jaunes du village de Binh Loi (district de Binh Chanh) y seront disposés pour créer un espace fantasmagorique. Les visiteurs auront en effet l’impression d’être perdus dans un jardin naturel d’abricotiers au cœur de la ville, pour admirer ces fleurs printanières typiques de cette terre méridionale.

Dans la rue florale Nguyên Huê, il y aura aussi un pont en verre de 40 m de long et 1,8 m de haut, avec une structure en fer, bois et verre trempé.

De nombreux spectacles grandioses et mini-scènes seront minutieusement conçus pour répondre aux goûts des petits et des grands : la zone des orchidées portant le nom de "Rythme de vie de Saigon", la zone du pont de verre - une première dans la rue florale Nguyên Huê, "La ville dynamique", "La ville fleurie brillante", "La ville intelligente", "La ville technologique"...

La rue florale Nguyên Huê 2023 se composera de deux parties : "Un printemps joyeux" et "Un printemps prospère". Longue de plus de 600 m, elle sera décorée avec de nombreux matériaux écologiques et recyclables (métal, mousse, rotin, bambou, briques, filets, cordes).

Il y aura 88 variétés de fleurs et 18 de feuilles, soit 106.000 pots et corbeilles de fleurs de toutes sortes et plus de 300 m² de pelouses.

La rue florale 2023 est rendue possible grâce au soutien de plusieurs entreprises : le groupe Liên Thai Binh Duong (IPPG), les banques Vietcombank et VPBank, la Sarl PepsiCo Vietnam Beverage, Vietnam Airlines, Volvo Cars Vietnam, le village touristique de Binh Quoi et le village d’abricotiers de Binh Loi, entre autres. – CVN/VNA