Hoa Binh (VNA) – Dans les derniers jours de l’année lunaire, les Tày du village montagneux de Thu Lu, commune de Giap Dat, district de Dà Bac, province de Hoa Binh (Nord-Ouest), sont occupés à préparer des offrandes pour le culte de leurs ancêtres, faire le bilan d’une année de travail et célébrer le Nouvel An lunaire (Têt traditionel), en priant pour une nouvelle année prospère et épanouissante.

Célébrer le Têt avec les Tày du village de Thu Lu. Photo: NDEL

La famille de Xa Van Vi prépare également un festin de plats traditionnels du Têt et la cérémonie du nouveau riz pour dire au revoir à l’année écoulée, accueillir la nouvelle année et exprimer ses sentiments de reconnaissance envers les ancêtres. Les membres de la famille, voisins et parents se rassemblent pour soutenir le maître de maison.



Cette cérémonie de culte est la plus importante pour les familles de l’ethnie Tày, car elle a pour but de rendre compte de ce qu’on a fait l’année écoulée devant les dieux et les ancêtres, de prier pour des conditions météorologiques favorables et d’exprimer la gratitude envers les prédécesseurs.



Le jour de la cérémonie, toute la famille se lève tôt et revêt des vêtements propres et soignés. Les hommes abattent des cochons et des poulets et les femmes préparent le riz gluant et le riz cuit à la vapeur.



Photo: NDEL

Le feu est l’endroit où se déroulent les principales activités de la maison, servant à la fois de lieu de cuisson et de conservation des aliments, mais aussi de lieu où l’on vénère le dieu du foyer pour chasser les mauvais esprits, se protéger des animaux sauvages et prier pour la chance et la prospérité.



En plus de préparer les offrandes, l’après-midi précédant la cérémonie, toute la famille nettoie la maison. Le soir, elle trempe le riz gluant et les pièces de gibier sauvage séchées pour le lendemain.



Les femmes se rassemblent pour préparer le bánh dày et confectionner le bánh chưng, deux plats indispensables sur l’autel des ancêtres.Les Tày n’emballent pas de bánh chưng en forme carré mais uniquement en forme cylindrique. Le bánh chưng des Tày sont farcis de viande de porc, d’aneth et de graines de dổi, une épice traditionnelle de la région montagneuse du Nord-Ouest.



Les fruits du palmier sont considérés comme un cadeau rustique des habitants d’ici. Après avoir été transformés correctement, ils auront une saveur riche et grasse et seront offertes aux invités.



Le plateau d’offrandes est soigneusement préparé en fonction de chaque situation familiale, principalement avec des plats comme du poisson, de la viande, de l’alcool, des noix de bétel, du gibier et des légumes sauvages et des produits cultivés par les habitants eux-mêmes. Mais quelle que soit sa situation économique, chaque famille essaie d’avoir le plateau de riz le plus décent, rempli d’offrandes à offrir à ses ancêtres. Dans le passé, les gens devaient utiliser des baguettes florales pour les offrandes, mais maintenant, ils utilisent des baguettes ordinaires.



