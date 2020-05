Construction de dizaines de kilomètres de canalisations d'égout.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a donné son accord de principe concernant l'ajout de nouveaux composants à la deuxième phase de son projet d'assainissement de l'environnement, d’un investissement de 78 millions de dollars.

Les composants supplémentaires comprennent le traitement des boues par la technologie moderne dans la station d'épuration des eaux usées, la construction du centre d'apprentissage environnemental ELC, la construction d'un système d'énergie solaire à la station d'épuration de Nhieu Loc - Thi Nghe, ce pour perfectionner le processus fermé de traitement des eaux usées et des boues, en vue de limiter les odeurs affectant les zones résidentielles.



La 2e phase du projet a pour objectif d'achever le système de collecte et de traitement des eaux usées, d'améliorer la santé des habitants de la ville. En particulier, seront construits environ 8 km d'égouts pour collecter les eaux usées, des dizaines de kilomètres de canalisations d'égout et la plus grande usine de traitement des eaux usées d'une capacité de 480 000 m3/jour. Le projet devrait être mis en service en avril 2023. -VNA