Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, de janvier à avril, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers la Thaïlande ont enregistré une croissance exceptionnelle de 244% en glissement annuel, en atteignant près de 58 millions de dollars.

Le Vietnam représente 90% des importations thaïlandaises de fruit du dragon. Photo: tienphong

Jusqu'à ce jour, ce pays a autorisé l'importation sur son sol de quatre fruits frais d’origine du Vietnam que sont fruit du dragon, mangue, longane et litchi. En particulier, le Vietnam représente 90% des importations thaïlandaises de fruit du dragon.Bien qu’elle soit classée en tête des pays de l’Asean en termes d’importation de fruits et légumes du Vietnam, la Thaïlande ne représentent que 4,7% du total des exportations vietnamiennes de ces produits.Selon l’Organe chargé des affaires commerciales du Vietnam en Thaïlande, en 2019, les exportations de fruits et légumes frais et transformés ont rapporté au pays 3,6 milliards de dollars. Cependant, il devait en importer pour 1,6 milliard de dollars.Les capitaux d’investissement thaïlandais injectés au Vietnam augmentant continuellement et le renforcement des activités de promotion commerciale vers la Thaïlande menées par les autorités vietnamiennes favoriseront les exportations nationales de produits agricoles, des fruits et légumes en particulier, vers ce marché prometteur. - CPV/VNA