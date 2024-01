Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - En 35 ans d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam a constamment perfectionné son institution et pris des politiques prioritaires pour attirer et gérer de manière plus efficace les ressources d’investissement nationales et étrangères.



Le renforcement des activités de diplomatie économique au niveau du Parti et du gouvernement a ouvert au Vietnam de nombreuses opportunités pour attirer des flux de capitaux de haute qualité vers de nouvelles industries.



En 2023, le Vietnam a attiré 36,6 milliards de dollars d’IDE, soit une hausse de plus de 32% par rapport à la même période de 2022. Sur ce montant, le capital nouvellement enregistré a atteint plus de 20 milliards de dollars, soit une hausse de 62,2% en glissement annuel.



Les investissements additionnels ont été de plus de 7,9 milliards de dollars, soit un recul de 22,1% en rythme annuel. Les apports en capital social et les achats d’actions des investisseurs étrangers se sont chiffrés à plus de 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 65,7% sur un an.



Commentant ce résultat, Phi Thi Huong Nga, directrice des statistiques de l’industrie et de la construction (Office général des Statistiques), a déclaré que le capital nouvellement enregistré et les apports en capital social et les achats d’actions des investisseurs étrangers ont considérablement augmenté, contribuant à la hausse impressionnante des IDE enregistrés en 2023. De plus, le nombre de projets ajustant leur capital a augmenté de 14 %, confirmant la confiance des investisseurs étrangers en l’environnement d’investissement du Vietnam.



« Ces résultats ont en effet été obtenus grâce à l’amélioration continue de l’environnement des affaires qui devient de plus en plus attrayant avec de nombreux avantages exceptionnels. En 2023, les activités de diplomatie économique du Parti et du gouvernement ont été renforcées. L’élévation des relations avec le Japon et les États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique intégral pourrait apporter une nouvelle vague d’investissements de haute qualité » a déclaré Phi Thi Huong Nga, exprimant sa conviction dans la croissance continue des IDE au Vietnam en 2024 et dans les années suivantes.



Nguyên Van Toàn, vice-président de l'Association des Entreprises à capitaux étrangers (VAFIE), estime qu’il s’agit d’un tournant dans l’histoire des 35 ans d’attraction des IDE au Vietnam. Avec son potentiel de terres rares, le Vietnam a un atout important pour attirer des investissements de haute qualité en provenance des États-Unis. Le Vietnam a accueilli l'an passé de nombreuses grandes entreprises américaines venues sonder le marché et rechercher des opportunités de coopération.



Selon Nguyên Van Toàn, les investissements des entreprises américaines stimuleront les activités d’investissement d’autres pays européens au Vietnam, en particulier de pays ayant des technologies avancées telles que l’Allemagne, le Royaume-Uni, ou encore la Suède.



On peut dire que le Vietnam a de grandes opportunités pour attirer des investissements, tout comme lors de son adhésion à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Cette fois-ci, le pays a une grande possibilité d’attirer des capitaux de haute qualité vers de nouvelles industries.



Dans le contexte de ralentissement des flux mondiaux d’IDE, le Vietnam tente de mettre en œuvre des mesures efficaces pour attirer des IDE de haute qualité, notamment en préparant les conditions pour accueillir des projets d’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs.



Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, le Vietnam a activement perfectionné le mécanisme du guichet unique et élaboré un projet de développement des ressources humaines pour cette industrie, avec pour objectif de former 50 000 ingénieurs d’ici 2030. Le ministère a créé le Centre national d’innovation pour accueillir des projets d’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs, avec des politiques préférentielles.

Dans le projet de « Rapport d’examen global sur les politiques actuelles de promotion des investissements au Vietnam et certaines recommandations », le ministère du Plan et de l’Investissement indique qu’après 35 ans d’attraction des investissements étrangers, le Vietnam a continuellement amélioré ses institutions et ses politiques prioritaires pour attirer et gérer de manière plus efficace les ressources d’investissement nationales et étrangères.



Les priorités vietnamienne se concentrent principalement sur trois groupes : incitations fiscales sur le revenu des entreprises, incitations fiscales à l’import-export et incitations foncières.



Selon la Banque mondiale, le Vietnam peut tout à fait poursuivre ses politiques visant à attirer de grandes multinationales, qui ont une capacité de production et des liens étroits avec la chaîne de valeur mondiale, grâce à sa stabilité politique, à sa position géographique favorable et à l’ouverture de son économie avec 15 accords de libre-échange de nouvelle génération signés.



Cependant, le ministère du Plan et de l’Investissement souligne que pour attirer des investissements substantiels et à long terme, le Vietnam doit diversifier ses politiques d’incitation à l’investissement en se concentrant non seulement sur l’impôt sur le revenu mais également en les combinant avec des incitations en matière de coûts.



Au 20 décembre 2023, le Vietnam a attiré près de 438,7 milliards de dollars d’investissements étrangers. Sur ce montant, 274 milliards de dollars ont été décaissés, soit 62,5 % du total des investissements enregistrés en vigueur.



Jusqu’à présent, 129 pays et territoires ont investi au Vietnam, les projets d’IDE sont présents dans les 63 villes et provinces du pays et injectés dans 19 des 21 secteurs d’activité de production et d’affaires. -VNA