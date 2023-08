Hanoï, 11 août (VNA) - Le jour du 11 août 2023 marque les 30 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Uruguay. Au cours des trois dernières décennies, les relations bilatérales ont acquis des réalisations positives, apportant des avantages aux deux peuples.

La présidente de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) rencontre le président Luis Lacalle Pou lors de sa visite officielle en République orientale de l'Uruguay, en avril 2023. Photo de VNA

Au cours des dernières années, les deux pays ont maintenu des échanges et des contacts réguliers de délégations de haut niveau et à tous les niveaux.



Ils ont mené quatre sessions de consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères (en 2015, 2017, 2019 et 2021) et trois réunions du comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement (en 2018, 2021 et 2023).

La coopération parlementaire a toujours été encouragée, contribuant à renforcer la confiance politique et à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Plus récemment, en avril 2023, lors de la visite officielle en Uruguay du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, les groupes parlementaires d'amitié Uruguay-Vietnam et Vietnam-Uruguay ont été lancés. Cette décision devrait contribuer à créer les conditions permettant aux parlementaires des deux parties de partager leurs expériences dans les activités législatives et de renforcer les activités diplomatiques parlementaires.



Les deux pays se sont également soutenus sur de nombreuses questions d'intérêt commun lors de forums régionaux et internationaux, et se sont soutenus mutuellement pour briguer des postes au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à la Commission du droit international et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la présidente du Sénat uruguayen Beatriz Argimon lors de la cérémonie de signature de l'accord entre l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et le Parlement de la République orientale de l'Uruguay, en avril 2023. Photo : VNA



En ce qui concerne les liens économiques et commerciaux, les échanges bilatéraux ont atteint 190,5 millions de dollars en 2022, en hausse de 106,5% sur un an, dont 102,9 millions de dollars provenaient des exportations du Vietnam.



L'Uruguay a reconnu l'économie de marché du Vietnam en décembre 2013 et envisage d'exporter du bœuf, des fruits et du vin vers le marché vietnamien, et d'en importer du poisson, des fruits tropicaux séchés et de la bière.



Selon les experts, il reste une grande marge de manœuvre aux deux parties pour renforcer leur coopération dans les domaines de l'élevage bovin, de la transformation de l'agro-pêche, de la biotechnologie-génétique, des variétés de riz, de la technologie de production de purificateurs d'eau et des technologies de l'information.



Le Vietnam étudie le marché agricole uruguayen en vue de concevoir un plan et une feuille de route adaptés pour promouvoir le commerce des produits agricoles, assurer un équilibre des intérêts entre les deux pays. Le Vietnam espère que ses produits clés tels que les produits aquatiques, le riz, le café, les fruits secs, les meubles et les matériaux de construction seront facilités pour accéder au marché uruguayen.



En outre, le Vietnam soutient toujours la politique d'expansion de la coopération économique internationale de l'Uruguay et souhaite que l'Uruguay soutienne le lancement rapide des négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR.



Dans le domaine de la coopération dans la défense et la sécurité, dans le contexte des évolutions complexes des situations régionales et mondiales, avec des défis et des opportunités entrelacés, le Vietnam et l'Uruguay ont intensifié leur collaboration dans l'industrie de la défense, la logistique, la médecine militaire, le maintien de la paix, les informations et expériences coordonnées et partagées en matière de prévention et de contrôle de la criminalité transnationale et promu la négociation et la signature de documents de coopération.



Les deux pays ont coordonné l'organisation d'un large éventail d'activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Les résultats d'une coopération étroite au cours des 30 dernières années devraient servir de base au Vietnam et à l'Uruguay pour continuer à progresser progressivement vers les objectifs de développement durable de chaque pays. - VNA