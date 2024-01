Hanoï (VNA) - La coopération entre le Vietnam et les États-Unis a parcouru un long chemin depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques en 1995. Grâce à de nombreux efforts, l'année 2023 a marqué une étape particulière dans les relations bilatérales lorsque les deux pays ont annoncé élever leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral, à l'occasion de la visite du président Joe Biden, ouvrant ainsi de nombreuses nouvelles opportunités de coopération à l'avenir.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Photo: VNA



C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l'occasion du Nouvel An 2024.



Comment évaluez-vous les relations et les perspectives de coopération entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier après avoir élevé ces liens au rang de partenariat stratégique intégral ?



Ce fut une année spectaculaire pour les relations entre les États-Unis et le Vietnam. Dès le début de l'année, nous étions très impatients de célébrer le 10e anniversaire de notre partenariat intégral, avec bien sûr l'espoir de pouvoir faire passer nos relations à un niveau supérieur au cours de l'année. De nombreux hauts officiels américains se sont rendus au Vietnam…



Et je pense que toutes ces visites sont significatives, car elles reflètent réellement l’importance avec laquelle Washington considère le Vietnam et l’importance avec laquelle Washington évalue les relations américano-vietnamiennes.



Le point culminant des relations bilatérales en 2023 a été la visite du président Joe Biden au Vietnam et l'évolution des relations entre nos deux pays vers un partenariat stratégique intégral. Les relations sont intrinsèquement globales et stratégiques car nous avons déployé des efforts communs et coopéré dans de nombreux domaines…



Je pense qu'il est extrêmement important d'améliorer les relations car cela montre que nous reconnaissons ouvertement le chemin parcouru 28 ans après la normalisation des relations diplomatiques, mais cela témoigne également de nos espoirs pour l'avenir.



La visite du président Biden a véritablement été une déclaration publique et retentissante de l'espoir et du désir des deux pays de développer leurs relations à l'avenir. Elle affirme également que l'avenir des deux pays est étroitement lié et que le succès des États-Unis est celui du Vietnam, et vice versa, que ce soit en termes de promotion de la prospérité, de promotion de la sécurité, de promotion de la santé de nos peuples.



Actuellement, le Vietnam et les États-Unis sont des partenaires et la voie à suivre sera partagée par les deux peuples. Les États-Unis se sont engagés à coopérer avec le Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs pour l'aider à développer une économie innovante et de haute technologie. En outre, grâce à la coopération en matière d'éducation, de formation et de développement des ressources humaines, le Vietnam disposera d'une équipe d'informaticiens et d'ingénieurs en technologies de l'information de haute qualité afin de répondre à son besoin d'environ 80.000 travailleurs dans cette industrie ces prochaines années. Nous voulons partager les efforts du Vietnam et je pense que le domaine des semi-conducteurs n'est que la première étape de notre future coopération dans les hautes technologies.



Ces quatre derniers mois, depuis que les relations ont été portées au niveau de partenariat stratégique intégral, nous avons vraiment travaillé dur pour réaliser ce que nous avons aujourd'hui. C’est le résultat de nombreuses années d’efforts, de dévouement et d’engagement des deux côtés. J’espère que les relations bilatérales se renforceront encore dans les années à venir.



Le commerce, l’économie et l’éducation sont clairement les piliers des relations bilatérales, mais la coopération dans le tourisme et les échanges culturels n’ont pas été exploités à leur plein potentiel. Selon vous, que devraient faire les deux parties pour les renforcer ?



L'éducation est un excellent exemple de coopération entre les deux pays. La coopération en la matière est très bonne. Nous sommes très fiers que le Vietnam se classe au 5e rang en termes de nombre d'étudiants étrangers faisant leurs études aux Etats-Unis, avec 30.000 étudiants, derrière l'Inde, la Chine, la République de Corée et le Canada. C’est une preuve de la confiance que les étudiants vietnamiens et leurs parents accordent au système d'éducation américain. En plus du nombre d'étudiants suivant des cours directement aux États-Unis, environ 300.000 étudiants vietnamiens participent chaque année à des cours en ligne, à des camps d'été et à des programmes de formation de courte durée.



La coopération éducative est non seulement une du développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, mais promet également des choses encore plus grandes pour l'avenir alors que ces étudiants continuent de construire des ponts entre les deux pays.



Ce que j'espère, c'est que davantage de jeunes Américains viendront au Vietnam pour faire leurs études et enseigner l'anglais. Ce sont des facteurs importants pour améliorer la compréhension entre nos deux pays…



Nous espérons que l'Université Fulbright Vietnam continuera de se développer grâce à l'attention et au soutien du gouvernement vietnamien et des autorités de Hô Chi Minh-Ville.



Nous espérons également que de nombreux autres établissements d’enseignement américains coopéreront à l’avenir avec des partenaires vietnamiens tels que VinUni. Nous souhaitons également promouvoir les efforts conjoints avec le Vietnam pour l'aider à développer une économie associée à la haute technologie et à l’innovation. Ce sera un domaine de coopération intéressant dans les années à venir.



Monsieur l’ambassadeur, pourriez-vous partager vos impressions sur le Vietnam ? Quel message souhaiteriez-vous adresser aux Vietnamiens à l'occasion de la nouvelle année ?



Ce sera la troisième année que je célèbre le Têt au Vietnam et mon séjour ici a été merveilleux. J'ai travaillé au Vietnam de 2004 à 2007 et je suis revenu en 2022. Je dois dire que les changements survenus dans votre pays pendant cette période ont été très spectaculaires. Mais je vois une chose qui reste constante : la chaleur et l’hospitalité des Vietnamiens. L’amitié entre le Vietnam et les États-Unis a changé, mais dans une direction de plus en plus profonde. Et bien sûr, le nombre et l’ampleur de la coopération bilatérale que les deux pays ont entreprise ensemble sont vraiment étonnants par rapport à ce que j’ai vu en 2007.



Je tiens à remercier le peuple vietnamien pour sa chaleur, son hospitalité et son engagement dans les relations avec les États-Unis. Washington et l’ensemble des États-Unis, nous avons un engagement fort similaire envers le Vietnam et les relations entre les États-Unis et le Vietnam.

Nous voulons voir le Vietnam réussir. Nous souhaitons coopérer dans tous les domaines, que ce soit le commerce, l’investissement, la santé, la sécurité et l’éducation. Nous voulons vraiment être un partenaire du Vietnam. -VNA