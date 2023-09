Plus de 200 agents de liaison et volontaires sont mobilisés pour la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 200 agents de liaison et volontaires sont mobilisés pour la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui aura lieu du 14 au 17 septembre à Hanoï.

À ce jour, 76 délégations parlementaires participeront à la conférence, avec plus de 300 délégués internationaux et des centaines de délégués nationaux. La conférence sera l’occasion de présenter le développement économique du Vietnam, de valoriser son image et sa culture auprès des amis internationaux.

Lors d'une rencontre avec les agents de liaison et volontaires de la conférence le 12 septembre à Hanoï, le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Doan Bui Quang Huy, a déclaré que chaque agent de liaison et chaque volontaire était un jeune exceptionnel, compétent, doté d'une bonne éthique et ayant déjà participé à de nombreuses activités de bénévolat.

Il les a appelés à maintenir l'esprit du volontariat dans toutes les conditions et circonstances. Chacun doit devenir un véritable ambassadeur culturel capable de présenter aux délégués internationaux l'image du pays, du peuple vietnamien et des réalisations obtenues par le Vietnam, a-t-il dit.

Nguyen Vu Ha My, étudiante à l'Université du commerce extérieur, a affirmé que les agents de liaison et les volontaires accompliraient bien les tâches assignées et mobiliseraient toute leur énergie et leur intelligence pour le succès de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.

Placée sous le thème "Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers la transformation numérique et l'innovation", la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires se concentrera sur la promotion de la mise en œuvre des ODD à travers la transformation numérique et l'innovation. -VNA