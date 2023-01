16 films français projetés gratuitement en ligne pendant les vacances du Têt (photo: NDEL)

Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel An lunaire 2023, l'Institut français du Vietnam coopère avec la société Binh Hanh Dan (BHD) pour organiser le programme "Ciné Têt 2023", avec la projection de 16 films français en ligne.



Ce programme est organisé comme un vœu porteur de sens pour le public, tout en rapprochant le cinéma et la culture français du public vietnamien.



Le public pourra profiter de 16 films français, dont 11 longs métrages et 5 courts métrages, sous-titrés en vietnamien. Ces films n'ont jamais été diffusés au Vietnam.



Ils sont diffusés entièrement gratuitement et en illimité sur différentes plateformes (site web, applications mobiles, smart TV) de VOD DANET, FPT Play et FPT Télévision), pendant un mois, du 18 janvier au 18 février.



Sophie Maysonnave, directrice de l'Institut français au Vietnam, a déclaré que "Ciné Têt" est de retour et propose des films de genres variés à tous les publics vietnamiens, tels que comédies, drames, grands classiques et courts métrages d'animation pour la famille.



Concrètement, les films projetés à cette occasion sont "Au poste!" (comédie), "Sauver ou périr" (drame), "Plonger" (drame), "Le Vin se lève" (documentaire), "Selfie" (comédie), "Messe Basse" (coup de crime), "Les Magnétiques" (drame), "Sotie" (drame), "Une histoire d'amour et de désir" (drame, romance), "À propos de Joan" (drame, romance), "À Nos Amours" (drame), "Anxious Body" (animation 2D), "Histoire pour 2 Trompettes" (animation 2D), "Pests" (animation 3D, drame), "Please Don't Touch" (dessin animé, comédie) , et "Ronde de nuit" (animation 2D-3D, drame). -CPV/VNA