Guiyang (VNA) - Le 15ème séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) a été ouvert à Guiyang, dans la province chinoise du Guizhou, le 21 juillet.

La délégation vietnamienne est conduite par un membre du Politburo, secrétaire du Comité central (CC) et président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du CC du PCV, Vo Van Thuong. La partie chinoise est dirigée par Huang Kunming, membre du Politburo, secrétaire du secrétariat du CC et chef de la Commission de sensibilisation du CC du PCC.

L'événement de deux jours met l'accent sur certaines régularités lors de la modernisation du socialisme. Lors des sessions, les participants discuteront de questions théoriques et pratiques relatives à la construction et à la modernisation du socialisme dans chaque pays.

Auparavant, Vo Van Thuong avait rencontré Zhao Leji, membre du Comité permanent du Politburo et secrétaire de la Commission d’inspection de la discipline du CC du PCC et a eu un entretien avec Huang Kunming.

Les responsables se sont informés de la situation de leurs Partis et pays respectifs et ont échangé des points de vue sur les relations entre les deux Partis et les pays ces derniers temps.

Ils ont discuté des orientations pour continuer à promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales dans les temps à venir. Les participants ont également discuté des moyens de renforcer la coopération et les échanges entre la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du PCV et celle de sensibilisation du PPC.

En ce qui concerne les questions liées à la mer, Vo Van Thuong a demandé aux deux parties de bien matérialiser les perceptions communes atteintes par les dirigeants des deux Partis et des deux pays, y compris l'accord Vietnam-Chine sur les principes de base guidant le règlement des questions liées à la mer, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

Il a demandé à la Chine de respecter les droits et les intérêts légitimes du Vietnam en mer, conformément au droit international, afin de ne pas nuire au développement des relations entre les pays. -VNA