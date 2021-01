Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À l’occasion du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui aura lieu du 25 février au 2 mars, de nombreux partis politiques latino-américains ont adressé des messages de félicitations au Comité central du PCV et au peuple vietnamien.

Dans son message, le Parti communiste brésilien (PCB) a salué les efforts extraordinaires du PCV dans la préparation de son 13e Congrès national, notamment dans le contexte du COVID-19 et de catastrophes naturelles qui ont affecté gravement la situation socio-économique du pays.

Le PCB a exprimé le souhait de voir le 13e Congrès national du PCV définir des nouvelles orientations de développement pour le Vietnam dans la nouvelle période, contribuant à l’édification du socialisme du pays.

Le Parti brésilien a affirmé continuer à promouvoir l’amitié et la solidarité entre les deux Partis, les deux peuples du Vietnam et du Brésil.

De Buenos Aires, le Parti communiste argentin (PCA) a affirmé que les objectifs qui seraient fixés par le PCV lors de son 13e Congrès national, témoigneraient les succès du Vietnam ces dernières décennies sur la voie d’édification et de développement national.

Les réalisations obtenues par le Vietnam pendant plus de 30 ans de mise en œuvre du Renouveau, servent de base aux plans de développement pour cinq prochains années, en l’honneur du centenaire du Parti (2030) et du pays (2045).

À cette occasion, le Parti de solidarité d'Argentine (PSOL) a également adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux dirigeants et membres du PCV. Dans son message, le PSOL a souligné la signification importante du 13e Congrès national à l’égard du développement du Vietnam dans les prochaines années, notamment face aux évolutions complexes de la situation internationale.

Le Parti communiste d’Uruguay (PCU) a également apprécié le rôle et la direction clairvoyante du PCV dans la lutte pour l’indépendance d’hier et dans l’œuvre d’édification et de développement national d’aujourd’hui.

Sous la direction du PCV, le Vietnam devient un modèle en termes de lutte contre le COVID-19 et l’un des rares pays dans le monde à avoir réussi dans le contrôle du coronavirus, a estimé le PCU.

Le Parti uruguayen s’est déclaré convaincu que le 13e Congrès national du PCV contribue au développement national, à l’amélioration du niveau de vie des populations, permettant au Vietnam à obtenir plus de réalisations importantes dans l’avenir. -VNA