La table ronde sur de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes et russes à Moscou. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Une table ronde intitulée "Zone de libre-échange : nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes et russes" a eu lieu le 27 juin à Moscou, à l'occasion de la visite officielle du président vietnamien Tran Dai Quang en Russie.

Plus de 100 diplomates, dirigeants, experts, économistes... ont participé à cette table ronde, organisée, entre autres, par la Chambre de commerce et d'industrie de Russie et le Fonds d'assistance aux recherches scientifiques "Initiative Asie-Europe".

Les délégués ont discuté de la situation actuelle, des difficultés et des perspectives des relations de coopération économique Russie-Vietnam durant le processus d'intégration Asie-Europe, et proposé des mesures pour porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2020.

Ils ont estimé que le Vietnam jouait un rôle important dans la politique de l'Est de Russie, aussi dans le renforcement des potentiels économiques pour l'Union économique Asie-Europe et de Russie, en particulier et était un pont reliant la Russie à l'ASEAN.

Prenant la parole, le président du Conseil des experts du Fonds d'assistance aux recherches scientifiques "Initiative Asie-Europe", Grigory Trofimchuck, a souligné que la table-ronde contribuerait à stimuler la coopération entre les deux pays.

Do Xuan Hoang, président de l'Association des Vietnamiens en Russie, a souhaité ​que les obstacles en matière d'investissement bilatéral soient résolus, en particulier, sur le plan fiscal et administratif, au service du développement de la coopération bilatérale. -VNA