World Vision Vietnam lance le programme «Mettre fin à la violence à l’encontre des enfants»

Hanoi (VNA) - L’organisation World Vision Vietnam a lancé, le 6 janvier, à Hanoi, un programme sur le thème «Mettre fin à la violence à l’encontre des enfants». Il s’agit d’un programme mis en place dans quatre pays de la sous-région du Grand Mékong depuis le 1er novembre 2016.

Au Vietnam, ce programme se réalisera avec un financement de 1,5 million de dollars dans quatre districts de deux provinces montagneuses que sont Yên Bai et Diên Biên. Dans la province de Yên Bai, les districts bénéficiaires sont Luc Yên et Van Chân; et dans ​celle de Diên Biên, les districts de Muong Chà et Tuân Giao.

L’objectif est de protéger les adolescents vulnérables de 12 à 24 ans en leur fournissant des connaissances de base sur l​es violences ​qu'ils pourraient subir dont ​les mauvais traitements​, les lésions physiques et psychologiques, la négligence ou le manque de vigilance, l’exploitation et la violence sexuelles, la traite humain​e. -NDEL/VNA