Vuong Dinh Huê demande d’accélérer le décaissement des investissements publics

Hanoi juillet (AVI) - Il faut assurer la transparence, punir sévèrement les collectifs et les individus qui empêchent ou qui prennent du retard dans le décaissement ou la répartition des investissements publics.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a effectué ces recommandations lors de la réunion du groupe de travail sur l’accélération du décaissement des investissements publics 2017, qui s’est tenue mardi après-midi 4 juiller à Hanoi.



Le dirigeant a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement de sanctionner ceux qui ne respectent pas le calendrier de la répartition du budget d’état et la distribution des obligations gouvernementales. Il a également souhaité que ce ministère présente un rapport au Premier ministre avant le 30 juillet.



Vuong Dinh Hue a par ailleurs demandé à certains ministères la rédaction d’un rapport d’évaluation indépendant sur la législation relative aux investissements publics contenant des propositions d’amendements à l’Assemblée nationale.



Les ministères concernés sont ceux du Plan et de l’Investissement, des Finances, de la Construction, de la Justice, des Ressources naturelles et de l’Environnement.



Lors de la réunion périodique du gouvernement du mois de juin, le 4 juillet à Hanoi, le Premier ministre a attiré l’attention sur des entraves au décaissement des investissements publics durant ces derniers temps, soulignant qu’elles doivent être réglées en vue de faciliter la décentralisation, la gestion et la responsabilisation des ministères, agences et localités. – VNA