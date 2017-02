Voyages printaniers avec Vietjet aux prix plus qu’attractifs

​Hanoï (VNA) - Du 8 au 10 février, la Compagnie aérienne Vietjet Air offre 500.000 billets à partir de 5.000 dôngs.

500.000 billets d’avion pour seulement 5.000 dôngs vous attendent. Photo : Vietjet Air

Ces 500.000 billets à partir de 5.000 dôngs de Vietjet Air sont en vente sur les vols domestiques de Hô Chi Minh-Ville en direction de Buôn Ma Thuôt, Nha Trang, Dà Nang, Dà Lat, Hanoï, Hai Phong, Huê, Phu Quôc, Pleiku, Thanh Hoa, Quy Nhon, Cân Tho, Dông Hoi, Vinh. Ces départs sont prévus entre le 1er mars et le 31 décembre 2017 (hors jours fériés).



Ils sont vendus entre midi et 14h, dans le cadre du programme “Midi, l’heure de Vietjet”, sur leur site Internet www.vietjetair.com, sur smartphone https://m.vietjetair.com ou sur leur page Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam (onglet “Réservation”). Le paiement s’effectue par carte bancaire de type Visa/Master/AMEX/JCB/KCP ou via les cartes de crédit émises par une trentaine de grandes banques au Vietnam.



Après le Têt traditionnel, de nombreuses fêtes se tiennent partout au pays. Ce programme permettra aux clients de voyager durant le printemps à des prix incroyables! En réservant ces billets, les clients peuvent également gagner un vol aller-retour sur les lignes domestiques, un dixième de tael d’or ou encore une maquette d’avion en or. -CVN/VNA