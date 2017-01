Voyage printanier avec Fiditour

Hanoi (VNA) - L’agence de voyage Fiditour offre un programme «Voyage printanier pour gagner de l’or» à l’occasion de l’Année du Coq. De nombreux cadeaux attendent les touristes.

Vive l’Année du Coq avec Fiditour. Photo: Saigontourist/CVN

Jusqu’au 16 janvier 2017, le voyagiste Fiditour basé à Hô Chi Minh-Ville donne la chance aux clients de remporter trois prix différents pour toute réservation de plus de 5 millions de dôngs. Le premier prix de ce programme est un taël d’or SJC. Les seconds prix, au nombre de cinq, sont trois dixièmes d’un taël d’or et les troisièmes prix (au nombre de dix) sont un dixième d’un taël d’or. Ce programme concerne tous les touristes et inclue les clients qui achètent des billets d’avion.Fiditour propose en plus de nombreuses réductions sur les réservations. En effet, un groupe de trois à cinq voyageurs obtiendra une réduction de 100.000 dôngs par personne, et de 150.000 dôngs pour ceux de six à neuf. Et au-delà de dix, la réduction sera encore plus importante.Pour toute réservation effectuée deux mois à l’avance, Fiditour offre un million de dôngs par personne. Pour trois mois à l’avance, 1,5 million de dôngs et enfin 2,5 millions de dôngs par personne si la réservation est effectuée quatre mois à l’avance. De plus, les clients titulaires de la carte V.I.P recevront une réduction supplémentaire de 5,2% sur les tours dans le pays et de 25% pour les séjours à l’étranger. Il leur est également possible de bénéficier de promotions sur les billets d’avion. Les personnes âgées et les enfants se verront offrir des cadeaux spécialement à leur attention.Pour préparer l’accueil de l’Année du Coq, le voyagiste Fiditour propose des tours au Vietnam et à l’étranger. C’est une belle opportunité pour découvrir des spécialités de la culture régionale avec un slogan «Voyage printanier, profitez des paysages !».Les touristes pourront souscrire des tours pendant le Têt traditionnel grâce à des prix revus à la baisse. Outre des séjours en bord de mer à Nha Trang (province de Khanh Hoà, Centre), Phan Thiêt (province de Ninh Thuân, Centre), Phu Quôc (province de Kiên Giang, Sud), Fiditour vous propose des voyages pour découvrir les coutumes printanières et déguster les spécialités locales des provinces montagneuses au Nord et du delta du Mékong au Sud.Pour les circuits internationaux, les visiteurs peuvent choisir les pays et territoires ayant une culture similaire pour découvrir leur fête de Nouvel An lunaire, comme la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, Hong Kong (Chine), la République de Corée et le Japon.De plus, Fiditour prend en charge l’organisation des voyages pour ceux qui souhaitent rendre visite à leurs proches ou accueillir le Têt aux États-Unis, en Europe et en Australie.Par ailleurs, Dubaï est une destination attrayante pour les personnes qui aiment découvrir le paradis touristique au cœur du Moyen-Orient. Ici, les touristes peuvent profiter d’un climat agréable, goûter un buffet à l’hôtel sept étoiles Buji Al Arab, déguster le café glacé dans le froid et admirer le jardin Miracle, le plus grand du monde au milieu du désert. -CVN/VNA