VNPT implante le câble sous-marin AAE-1

Hanoi, 5 juillet (VNA) - Les connections avec le monde seront meilleures au Vietnam, une fois que le service Internet du Groupe de la Poste et des Télécommunications (VNPT) sera connecté avec le câble Asie-Afrique-Europe-1 (AAE-1) ce mois de juillet.​

L'AAE-1 est le 5e réseau de câblage international dans lequel VNPT investit. Il améliorera la bande passante du pays et soulagera le trafic sur les autres câbles sous-marins en fibre optique.

L'AAE-1 est un système de câbles de 25.000 kilomètres reliant l'Asie du Sud-est à l'Europe via l’Égypte. Il relie Hong Kong (Chine), le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande avec la Malaisie et Singapour, puis le Myanmar, l'Inde, le Pakistan, le Sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Yémen, Djibouti, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la France.

Il utilise une technologie de transmission ultramoderne de 100Gbit/s.

La construction de l'AAE-1 a débuté en 2014 par des fournisseurs de services mondiaux importants, dont British Telecom (Grande-Bretagne), China Unicom (Chine), Chuan Wei (Cambodge), Omantel (Oman), PCCW Global (Hong Kong), VNPT et Viettel (Vietnam).

Le Vietnam utilise actuellement trois lignes de câble sous-marines : SMW-3 à Da Nang, AAG à Vung Tau et APG à Da Nang. - CPV/VNA