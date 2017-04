VNPT et Nivicom signent un protocole d'accord sur la coopération en matière de cybersécurité

Prague (VNA) - Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et la Compagnie Novicom de la République tchèque ont signé un protocole d'accord (MoU) de coopération en matière de cybersécurité.

Séance de travail entre VNPT et Nivicom avant la signature d'un MoU. Photo : VNA

Le MoU a été signé à Prague le 14 avril par le directeur général adjoint de VNPT Tô Manh Cuong et le directeur chargé du commerce de Novicom, Jindrich Savel, dans le cadre de la visite officielle d’une délégation de l’AN du Vietnam en République tchèque, conduite par sa présidente Nguyên Thi Kim Ngân.Le ministre vietnamien de l'Information et des Communications, Truong Minh Tuan, a déclaré que le renforcement de la coopération bilatérale dans les technologies de l'information et de la communication était l'un des contenus importants de l'agenda de la visite de la délégation de l’AN en visite en République tchèque.Il a souligné le développement des technologies de l’information et de la communication au Vietnam, et le fait que le gouvernement est déterminé à faire de ce secteur un​ moteur du développement et de la modernisation du pays, améliorant ainsi ​sa compétitivité et ​son intégration internationale.Le ministère vietnamien de l'Information et des Communications a travaillé avec des organes compétents pour compléter le c​adre juridique sur la sécurité de l'information, en coopéra​tion avec des organisations, des associations​, des entreprises et de toute la communauté pour assurer un développement durable de la sécurité de l'information, a déclaré le ministre Truong Minh Tuan.Pour sa part, Bohussalav Chalupa, membre du Parlement tchèque, a déclaré que la République tchèque est prête à partager ses expériences avec le Vietnam dans ​ce secteur, ​notamment l’élaboration de documents juridiques et l’amélioration de la formation et de l’éducation en matière de sécurité de l'information. - VNA