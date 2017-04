Visite du Royaume de Kong, potentat de Skull Island

La beauté sauvage des sites de Ninh Binh. Photo : Saigontourist/CVN

Hanoi (VNA) - Suite au lancement officiel du film Kong : Skull Island, les clients de Saigontourist ont pu se rendre à Ninh Binh et Ha Long (Nord), les sites choisis pour la superproduction hollywoodienne.

Les touristes peuvent visiter la Réserve naturelle de Vân Long, «zone naturelle préservée» de Ninh Binh. C’est le contexte du village autochtone du film Kong : Skull Island.



Les voyageurs pourront en prendre plein les mirettes lors de la promenade en bateau en baie de Ha Long, l’une des sept nouvelles merveilles naturelles du monde et demeure du singe Kong dans le film.



L’aura de Kong du réalisateur Jordan Vogt-Roberts, qui a été nommé ambassadeur du tourisme vietnamien, mandat 2017-2020, est en train de susciter un véritable engouement.



Des paysages à couper le souffle



«J’ai déjà voyagé Ninh Binh il y a quelque temps, mais je suis vraiment impatient d’y retourner après avoir vu le film +Kong : Skull Island+», a témoigné un touriste vivant dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



La visite du Royaume de Kong se fait en quatre jours avec un guide, fan du film. Alors, ne manquez pas cette chance unique de vous retrouver dans ce vaste espace et d’échanger avec de nombreux cinéphiles !



Pour de plus amples informations, téléphonez au 19 00 18 08 ou 09 12 98 42 79 ou veuillez consulter le site www.saigontourist.net ou www.dulichtietkiem.com. -CVN/VNA