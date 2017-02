Vinh Phuc cherche à séduire les investisseurs japonais

Dans une usine de Toyota à Vinh Phuc. Crédit photo: vinhphuc.gov.vn



Vinh Phuc (VNA) – En 2017, la province de Vinh Phuc (Nord) créera l’organisation Japan Desk spécialisée dans le soutien aux entreprises japonaises participant à des projets provinciaux ou souhaitant investir dans cette province.

Selon Le Duy Thanh, vice-président du Comité populaire provincial, Vinh Phuc a attiré, jusqu’à la fin de l’année 2016, 231 projets d’investissement direct étranger (IDE) cumulant environ 3,58 milliards de dollars.

Parmi les 15 pays et territoires investisseurs, le Japon se classe 3e en terme de nombre de projets et de capitaux enregistrés, avec 26 projets cumulant 786 millions de dollars, et le premier en terme de capitaux décaissés avec plus de 88,1% du total des capitaux enregistrés.

Les investissements japonais se concentrent dans les secteurs manufacturier, de l'automobile, de la mécanique, des équipements électriques… Par ailleurs, les entreprises japonaises attachent de l’importance au développement des ressources humaines locales et aux activités philanthropiques. Par exemple, la société Toyata Japon a consacré plus de 15 millions de dollars aux activités sociales à Vinh Phuc.

Pour attirer les investisseurs japonais, les autorités de Vinh Phuc ont demandé à la société japonaise Nikken Sekkei ​d'édifier le plan d’urbanisation provincial d’ici 2030 et vision pour 2050, lequel a été approuvé par le Premier ministre.

En 2015, le comité populaire provincial a délivré la licence d’investissement au groupe japonais Sumimoto, maître d’ouvrage du projet de ZI de Thang Long-Vinh Phuc réservée aux entreprises japonaises. Implanté sur 213 hectares, cette zone sera mise service en 2017.

Par ailleurs, la province de Vinh Phuc collabore avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Japon (JCCI) dans l’organisation d​'activités visant à renforcer la connexion entre les entreprises de Vinh Phuc et du Japon ainsi que d’encourager les entreprises japonaises à venir sonder l’environnement d’investissement de Vinh Phuc et rechercher des partenaires.

La JCCI crée des conditions favorables pour que les organes de Vinh Phuc puissent participer à des séminaires et forums organisés par la JCCI pour présenter ​l'environnement d’investissement local ainsi que les politiques d'attraction des investissements. -VNA