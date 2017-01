Vinh Long resserre sa coopération avec la province cambodgienne de Kampong Speu

La vice-gouverneur de la province de Kampong Speu, Mme Tum Savat, adresse ses vœux de nouvel an aux autorités de Vinh Long. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) – Une délégation des autorités de la province cambodgienne de Kampong Speu a rendu visite le 18 janvier et formulé ses vœux du Nouvel An lunaire à la province de Vinh Long (Sud.

Mme Tum Savat, vice-gouverneur de la province de Kampong Speu, a exprimé ses vœux du Nouvel An au Comité provincial du Parti, aux autorités et au peuple de Vinh Long, tout en soulignant les acquis obtenus par cette localité l'année dernière.



Elle a remercié la province de Vinh Long pour son soutien matériel et spirituel ainsi que ses expériences en matière de développement socioéconomique accordés à sa province, espérant que la solidarité et l'amitié entre les deux pays ​seraient de plus en plus resserrées dans l’avenir.



Pour sa part, le vice-président du Comité populaire provincial, Tran Hoang Tuu a déclaré que le Vietnam et le Cambodge étaient deux voisins​ liés par une solidarité et amitié traditionnelles particulières, cultivées par ​des générations de dirigeants et d​'habitants des deux pays.



Il a souhaité que la coopération amicale entre les deux provinces soit renforcée pour la prospérité des deux nations, des deux provinces en particulier. Il a aussi suggéré d’élargir les liens bilatéraux dans divers domaines afin d’accélérer le développement socio-économique d​e chacun. -VNA