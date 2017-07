Hanoï, 19 juillet (VNA) - Le groupe des télécommunications de l’Armée populaire du Vietnam (Viettel) a pour objectifs annuels d’atteindre une clientèle mondiale de 50 millions de personnes, et un chiffre d’affaires à l’étranger de 1,4 milliard de dollars.

Lumitel, la marque de Viettel au Burundi. Photo : Internet

Selon le groupe, ses bénéfices avant imposition réalisés à l’étranger sont de 41,2 millions de dollars pour ce premier semestre, soit une croissance de 155,7 % en glissement annuel. Son chiffre d’affaires a progressé de 25% sur un an avec, notamment, 82% au Pérou, 38% au Burundi, 29% au Timor ​Leste et 15% en Haïti.La croissance de Viettel à l’étranger présente des signes positifs sur d'autres marchés, comme au Laos par exemple, où son réseau Unitel vient d’atteindre les 4 millions d’abonnés, ce qui marque un nouveau jalon de son développement dans ce pays tout en lui permettant de demeurer le premier opérateur de téléphonie mobile. De même, son réseau Telemor, au Timor Leste, a reçu de nouvelles fréquences à exploiter, ce qui dégage des millions de dollars de chiffre d’affaires supplémentaires.Selon les prévisions, Viettel achèvera prochainement les infrastructures de son 10e réseau étranger situé au Myanmar, afin de poursuivre la fourniture à l’international de services de télécommunications et de technologies de l’information de qualité supérieure, y compris en 4G, dans le cadre de sa participation à la création d'infrastructures sociales intelligentes dans le monde.- CPV/VNA