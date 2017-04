Viettel inaugure son réseau mobile 4G

Dans un espace d'expérimentation du réseau 4G. Photo: VNA



Hanoï (V​NA) - La compagnie générale de télécommunications de l’armée Viettel a inauguré ​le 18 avril à Hanoï son réseau mobile 4e génération (4G), en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Il a salué les efforts du personnel de Viettel ​pour installer son réseau en un temps record de 6 mois seulement. Il a demandé à ​Viettel de garantir aux consommateurs des services de haute qualité et de profiter des retombées de la 4e révolution industrielle pour développer les technologies de l’information au Vietnam.

Avec 36.000 stations installées dans de nombreuses localités du pays, la 4G de Viettel couvre 95% de la population des villes, provinces​ et zones rurales, et même des régions montagneuses et lointaines, avec un ​débit de sept à dix fois plus rapide que la 3G.

La 4G bénéfice non seulement à la population mais aussi à divers domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme..., notamment dans le développement de l'e-gouvernement et l'assistance à l'administration publique.

Auparavant, en novembre 2016, VNPT Vinaphone a inauguré son premier réseau 4G à Phu Quoc, dans la province de Kien Giang (Sud). -VNA