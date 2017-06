Moscou (VNA) – C'est officiel, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et l’Agence russe d'information Sputnik, une branche de l’organisme de communication de la Russie à l'international Rossiya Segodnya, échangeront leurs informations afin de promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et la Russie.

Le président Trân Dai Quang (gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine assistent à la cérémonie de signature d'un accord d'échange des informations entre VNA et Sputnik. Photo : VNA

C’est le contenu d’un accord a été signé le 29 juin par Nguyên Duc Loi, directeur général de la VNA et Dmitry Kiselev, directeur général de l’organisme de communication de la Russie à l'international Rossiya Segodnya dans le cadre de la visite officielle du président vietnamien Trân Dai Quang et de la haute délégation l'accompagnant en Russie.

Il s'agit de l'un des sept documents officiels signés ​en présence du président Trân Dai Quang et de son homologue russe, Vladimir Poutine.

[Le Vietnam souhaite approfondir le partenariat stratégique intégral avec la Russie]

L'accord permet aux deux plus grandes agences de presse ​de leur pays respectif d'accéder et d'utiliser les nouvelles sur les événements survenus ​sur le territoire du Vietnam, de la Russie et d'autres pays.



En outre, les deux parties participeront à des projets visant à élargir l'espace d'information et à accroître la couverture professionnelle et impartiale des questions politiques, culturelles, économiques et sportives.



Dans le cadre de l'accord, ils favoriseront le flux d'informations ainsi que la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples des deux pays et partageront leurs expériences pour mener à bien des projets communs.



Les deux parties soutiendront les correspondants envoyés dans l'un et l'autre pays.



Dans une interview accordée à l'agence de presse Sputnik, Nguyên Duc Loi, direct​eur général de la VNA, a souligné que le Vietnam et la Russie avaient une relation contiguë et étroite. Le public vietnamien accorde toujours une grande attention au développement des liens bilatéraux ainsi qu'au fort développement de la Russie.

"En tant qu’agence nationale de presse du Vietnam, la VNA a ​établi un partenariat d'information avec une quarantaine d'agences de presse à travers le monde", a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que la signature de l'accord de coopération entre la VNA et Sputnik aidera les deux parties à améliorer leurs services en fournissant des nouvelles de chaque pays ainsi que les relations multiformes bilatérales au profit des habitants des deux pays.

Il a également estimé que les deux agences de presse continueront à chercher de nouvelles mesures pour mettre en œuvre cet accord en cette ère du numérique.

Le directeur général de la VNA Nguyên Duc Loi accompagne le président Trân Dai Quang lors de sa visite officielle en Russie du 28 juin au 1er juillet. - VNA