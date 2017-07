La réunion entre la délégation vietnamienne et les dirigeants de la province russe de Sverdlovsk. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation d'entreprises et des diplomates vietnamiens en Russie, conduite par l'ambassadeur Nguyen Thanh Son, effectue du 12 au 15 juillet une visite de travail dans la province de Sverdlovsk et la ville d'Ekaterinbourg. L'objectif : rechercher des opportunités de coopération d’investissement et de commerce avec cette localité russe.

Lors des séances de travail avec le gouverneur de la province de Sverdlovsk, Evgeny Kuyvashev, et le chef de l’Agence provinciale pour les Relations internationales et l’Économie extérieure, Andrey Sobolev, l’ambassadeur Nguyen Thanh Son a déclaré que la récente visite du président vietnamien Tran Dai Quang en Russie avait ouvert des conditions favorables ​à la coopération interrégionale entre les deux pays.

"Le Vietnam a affirmé ses capacités d’investissement par le biais d’un certain nombre de grands projets réussis en Russie, dont le plus important est le projet du complexe de vaches laitières et de transformation de lait du groupe TH True Milk", a-t-il souligné.

Selon Nguyen Thanh Son, la province de Sverdlovsk ​dispose d'un important potentiel de coopération, et les entreprises vietnamiennes devraient élaborer une stratégie concrète de coopération et d'investissement en Russie pour l'exploiter pleinement.

Andrey Sobolev a promis qu'en tant que centre industriel, logistique et culturel de la Russie, Sverdlovsk participerait activement aux activités marquant le 25è anniversaire de la signature du Traité sur les principes des relations d’amitié en 2019.

"Outre les secteurs traditionnels comme la métallurgie et la fabrication des machines, ​notre province se tourne vers la production des produits pharmaceutiques, la fabrication des machines de transport et des équipements, et la biotechnologie", a-t-il déclaré, avant d’exprimer son espoir que le Vietnam serait intéressé par ces nouveaux domaines.

Il s’est déclaré convaincu que les entreprises de Sverdlovsk s'intéresseront à la recherche des opportunités d'investissement au Vietnam et à l’att​rait des investisse​urs ​vietnamiens.



A cette occasion, les deux parties ont également discuté en détail d'une série d'activités de coopération futures.



Durant son séjour à Sverdlovsk, la délégation vietnamienne a visité l'exposition industrielle internationale d'Innoprom et plusieurs installations industrielles de la ville d'Ekaterinbourg. Elle a également rencontré des représentants de la ​diaspora vietnamienne et d’entrepreneurs vietnamiens implantés dans cette localité. – VNA