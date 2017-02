Vietnam-R. de Corée: Célébration des 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques

Séoul (VNA) – L’​ambassade du Vietnam en République de Corée et le ministère sud-coréen des Affaires étrangères ont co-organisé le 8 février une cérémonie célébrant les 25 ans des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Pham Huu Chi prend la parole à la cérémonie. Photo : VNA

Dans son discours prononcé à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam Pham Huu Chi a souligné que l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 25 ans avait ouvert un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale.

Les liens traditionnelles et ​les similitudes historiques et culturelles ont ​posé les bases d'une intense coopération économique. Les relations Vietnam-République de Corée ces 25 dernières années ont obtenu des acquis notables dans bien des domaines, contribuant au développement et à la coopération dans la région et dans le monde.

Le diplomate vietnamien a mis l'accent sur les jalons importants dans le processus de développement des relations bilatérales comme l’établissement des relations de partenariat intégral en 2001 et du partenariat de coopération stratégique en 2009.

Depuis 2012, l’investissement direct ​sud-coréen au Vietnam a triplé pour atteindre 50 milliards de dollars, ​faisant de ce pays le plus grand investisseur étranger au Vietnam. La valeur des échanges commerciaux bilatéraux a doublé, avec un montant de 42,8 milliards de dollars.

Actuellement, près de 150.000 Vietnamiens vivent et travaillent en République de Corée, et autant de Sud-Coréens au Vietnam.

L’ambassadeur vietnamien Pham Huu Chi s'est déclaré convaincu que les relations de partenariat e​t de coopération stratégiques ne cesseraient de se développer dans l’avenir, soulignant que le Vietnam ferait​ le maximum pour renforcer sa coopération ​mutuellement avantageuse avec la République de Corée.

Il a remercié le gouvernement et le peuple sud-coréens d’avoir contribué activement à la consolidation et à la promotion de la coopération bilatérale, ainsi qu’au développement socioéconomique du Vietnam, et d’avoir aidé la communauté ​vietnamienne sur leur sol.

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Jeong-gyu, a mis l’accent sur les liens bilatéraux ces 25 dernières année.

Il a salué le rôle de passerelle de la communauté ​vietnamien​ne dans son pays et estimé que la célébration des 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques était l'occasion ​de dynamiser ces relations. - VNA