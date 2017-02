Vietnamologie: le Vietnam dans le coeur des amis internationaux

Hanoi, 5 février (VNA) - Depuis 1998, des symposiums internationaux de vietnamologie sont organisés tous les 4 ans au Vietnam. L’édition de 2016 s’est déroulée les 15 et 16 décembre à Hanoi. Des milliers d’ouvrages de recherche ont été réalisés pour faire rayonner les valeurs et les traditions vietnamiennes à travers le monde.

La majorité des 300 spécialistes étrangers présents à l’édition de 2016 avaient, à l’instar du professeur Yao Takao de l’université japonaise d’Hiroshima, participé aux symposiums organisés précédemment.

« J’ai commencé à mener des études sur le Vietnam en 1981 et j’ai participé à toutes les éditions précédentes. L’ouvrage que je rédige actuellement porte sur la législation vietnamienne sous la dynastie des Lê au 15ème siècle» , a-t-il fait savoir.

« J’ai étudié des livres écrits en chinois, certains étaient imprimés, d’autres encore manuscrits. Comme l’imprimerie n’était pas encore répandue au 15ème siècle, les scripts devaient recopier les documents à la main, ce qui était source de nombreuses erreurs. J’ai donc été obligé de comparer plusieurs versions pour vérifier les informations. Ce travail m’a pris beaucoup de temps et c’est pourquoi, je n’ai toujours pas terminé sa rédaction», a-t-il ajouté.

Yuko Nobe Saito, professeur à l’université de Tokyo, a consacré 10 ans à l’étude du Vietnam. Handicapé moteur et se déplaçant en fauteuil roulant, il a choisi d’étudier l’accessibilité au Vietnam des lieux publics aux handicapés.

« Quand je me déplace en fauteuil roulant dans la rue, les gens viennent immédiatement m’aider. Ma thèse de doctorat porte sur l’accessibilité des lieux publics aux handicapés au Vietnam. Sans l’aide des Vietnamiens, je n’aurais jamais pu la terminer», a-t-il confié.

L’organisation d’un 5ème symposium international de vietnamologie traduit la volonté du Vietnam d’élargir le réseau d’experts, de chercheurs, de passionnés de l’histoire du Vietnam et de former une organisation internationale de vietnamologie dans laquelle le Vietnam jouera un rôle central. Slavicka Binh, de l’université Charles de Prague, fait savoir: « J’enseigne la langue vietnamienne et l’histoire du Vietnam depuis 1992. Faire la promotion du Vietnam est le souhait de tous les vietnamologues. »

Pour participer au 5ème symposium, le Docteur Kiêu-Linh Caroline Valverde, de l’université américaine de Californie, n’a pas hésité à parcourir en avion la moitié de la Terre : « Cet évènement me permet de rencontrer plusieurs spécialistes internationaux du Vietnam. Nous partageons nos expériences pour être capables de préserver au mieux la langue et les traditions vietnamiennes et aider les futures générations à comprendre ce pays. »

Les vietnamologues ont très largement contribué à la promotion du Vietnam à l’étranger, fait remarquer le professeur Vu Minh Giang, fondateur du symposium: « Les symposiums ont permis de relayer la vision du Vietnam sur le monde et d’appréhender la vision inverse. Les vietnamologues internationaux sont les ambassadeurs entre le Vietnam et le monde et leurs relations avec leurs collègues vietnamiens n’ont jamais été aussi étroites. C’est une bonne façon de se rapprocher du monde et d’acquérir une compréhension mutuelle plus sophistiquée. Ces rencontres sont très importantes dans le processus d’intégration du Vietnam au monde. »

Les vietnamologues vietnamiens et étrangers ont joué un rôle pionnier dans la promotion du Vietnam. Ils sont aujourd’hui, à plus d’un égard, les ambassadeurs du Vietnam à l’étranger. – VOV/VNA