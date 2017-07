Kon Tum (VNA) - La Fédération du Travail de la province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre) et l'Union syndicale de la province laotienne d’Attapeu ont signé le 12 juillet à Kon Tum un accord de coopération pour la période 2017-2020.

Des responsables de Kon Tum et d'Attapeu ont signé l'accord de coopération pour la période 2017-2020. Photo: VNA



En vertu de cet accord, les deux parties échangeront des délégations de tout niveau, ​accorderont une priorité au partage d’informations et d’expériences en matière syndicale, organiseront des formations professionnelles ​pour ​leurs cadres syndicaux, sans oublier de sensibiliser leurs ouvriers, ​leurs travailleurs et ​leurs fonctionnaires à l’amitié spéciale Vietnam-Laos.



Les syndicats de ces deux provinces limitrophes seront encouragés à assister à des activités pour célébrer les fêtes des deux pays et des deux localités.



Le secrétaire adjoint et secrétaire du Comité du Parti de Kon Tum, A Pot, a salué les résultats de la coopération syndicale entre les deux provinces au cours de ces dernières années. Il a souhaité ​les voir continuer à échanger des informations et des expériences dans le domaine du syndicat ​mais aussi dans les activités culturelles.



Le président l'Union syndicale de la province laotienne d’Attapeu, Phuvanlamaly Phommasan, a espéré que les deux organismes encourageront leurs membres à protéger la sécurité dans la zone frontalière commune, en mettant l'accent sur la lutte contre la criminalité transfrontalière.



Pendant la période 2015-2017, les deux organismes ont organisé des échanges et des formations ​sur le respect de la loi ​en faveur des travailleurs de ces deux localités, notamment des travailleurs vietnamiens à Attapeu. -VNA