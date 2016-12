Vietnam-Laos : intensifier la coopération dans le travail de propagande et d’éducation

Le chef de la Commission de la Sensibilisation et de l’Éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong (à gauche) et le chef de la Commission de l'Éducation idéologique et de la Propagande du Comité central du PPRL, Kikeo Khaykhamphithoun. Photo: NDEL.

Hanoï (VNA) - La Commission de la Sensibilisation et de l’Éducation du Comité central du PCV et la Commission de l'Éducation idéologique et de la Propagande du Comité central du PPRL sont parvenues, le 22 décembre, à un accord de coopération pour la période 2016-2021.

Le chef de la Commission de la Sensibilisation et de l’Éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, en visite au Laos les 22 et 23 décembre, s’est entretenu ce jeudi à Vientiane avec le chef de la Commission de l'Éducation idéologique et de la Propagande du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Kikeo Khaykhamphithoun.

Lors de leur entretien, les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer leur coopération dans les temps à venir. L’accent sera mis sur le travail de communication et d’éducation, le recueil d’opinion auprès de la population, l’application des avancées scientifiques et technologiques et la collecte de documents pour enrichir l’ouvrage "Histoire des relations particulières Vietnam-Laos, Laos-Vietnam (1930-2007)".

Elles ont convenu d’intensifier la sensibilisation des populations, notamment des jeunes aux relations de longue date entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, ainsi qu’aux réalisations des deux pays après l'instauration de leur politique respective de Renouveau.

Elles ont également souligné la nécessité de fortifier leur partenariat dans la formation des cadres et de travailler ensemble afin d’organiser les activités commémoratives du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos et des 40 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2017.

Les deux parties vont coopérer étroitement dans la mise en place des accords déjà conclus par les dirigeants des deux pays tout en renforçant le partage d’expériences et d’informations dans les domaines d’intérêt commun.

Elles ont également décidé de créer des conditions favorables à la coopération entre les organes de propagande et d’éducation des deux pays et entre leurs localités le long de la frontière commune.

À cette occasion, Vo Van Thuong et Kikeo Khaykhamphithoun ont signé un accord de coopération entre les deux commissions pour la période 2016-2021. -NDEL/VNA