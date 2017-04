Vietnam-Iran s’engagent à porter les échanges commerciaux à deux milliards de dollars

Le président Tran Dai Quang et le président de la chambre de commerce et d’industrie, de mine et d’agriculture iranienne Gholam Hossein Shafei. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président Tran Dai Quang a reçu jeudi, 20 avril, à Hanoi le président de la chambre de commerce et d’industrie, de mine et d’agriculture iranienne Gholam Hossein Shafei.Il a déclaré que les dirigeants des deux pays s’engagent à créer des conditions propices aux entreprises vietnamiennes et iraniennes à accéder aux marchés respectifs pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à deux milliards de dollars.Le chef de l’Etat a aussi souligné que le Vietnam souhaitait promouvoir sa coopération avec l’Iran dans le pétrole, les télécommunications, l’agriculture et l’aquaculture, ajoutant que le pays peut exporter des produits de qualité vers l'Iran à des prix compétitifs tels que le riz, le thé, le café et la noix de cajou, le poivre, le caoutchouc, les pièces détachées de moto et de vélo.L'Etat vietnamien encourage les entreprises nationales à investir en Iran et crée des conditions propices aux citoyens et aux hommes d'affaires iraniens à sonder le marché et stimuler le commerce, l'investissement et le tourisme au Vietnam.L'État vietnamien encourage également les banques vietnamiennes à signer des accords de coopération avec des homologues iraniens pour faciliter le paiement des banques, a-t-il déclaré.Le dirigeant vietnamien a souligné que l'Iran aurait la possibilité d'accéder à un marché de plus de 90 millions d’habitants lors de son investissement au Vietnam, ajoutant que le Vietnam est prêt à devenir un pont reliant le marché de l'Iran et de l'ASEAN avec une population de plus de 600 millions et des dizaines d'autres marchés avec lesquels le Vietnam a fait et signera des accords de libre-échange.Gholam Hossein Shafei, qui est au Vietnam pour assister au forum d'affaires Vietnam-Iran tenu le même jour, a souligné que la politique de l’Inde "Agir vers l'Est" et le développement des relations avec les pays d'Asie de l’Est sont la priorité de premier rang de l'Iran, dans laquelle le Vietnam joue un rôle important dans le renforcement des liens entre l'Iran et les pays régionaux.Selon lui, le commerce bidirectionnel a augmenté de 22% suite à des visites mutuelles de haut niveau en 2016.Comme le Vietnam figure parmi les 20 premiers pays que l'Iran attache de l'importance au développement des liens économiques-économiques, la valeur commerciale bilatérale augmentera encore, a-t-il dit.Il a affirmé que l'Iran est prêt à servir de passerelle pour le Vietnam afin d'étendre ses liens avec l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe…Informant le président Tran Dai Quang des résultats du forum, Gholam Hossein Shafei a déclaré que les deux parties se sont engagées à établir la Chambre de commerce et d'industrie Vietnam-Iran, dont les bureaux devraient être inaugurés dans les deux pays en mars prochain. - VNA