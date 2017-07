Hanoi, 1er juillet (VNA) - Un séminaire de promotion du commerce entre le Vietnam et la province chinoise du Shandong a eu lieu le 30 juin à Hanoi.

Chaîne de production des fils de coton à exporter vers la Chine de la compagnie par actions Dong Phat de Hanoi. Photo : VNA

Lors de l'événement, le vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) Doan Duy Khuong a déclaré que depuis 2004, la Chine est devenue le plus important partenaire commercial du Vietnam. C'est aussi le plus grand importateur d'ordinateurs et de pièces détachées, du caoutchouc naturel, du charbon et du riz du pays de l'Asie du Sud-Est.Le chef adjoint du Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, Dang Xuan Quang, a proposé des mesures afin d'encourager les investisseurs chinois, en particulier ceux du Shandong, à investir davantage dans les domaines de l'industrie, l'électricité et l'électronique et la production des articles de consommation en utilisant des technologies modernes et respectueuses de l’environnement au Vietnam.Le Vietnam attire l'investissement privé dans des projets clés dans le transport routier et ferroviaire et l'infrastructure urbaine sous forme de partenariat public-privé, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays continuera d'élaborer des mécanismes et politiques pour le développement des énergies renouvelables et sera prêt à créer des conditions favorables aux investisseurs sur son sol.La vice-présidente du Comité du Shandong de la Conférence consultative politique du peuple chinois Zhai Lu Ning a hautement apprécié les potentiels de coopération et d’investissement économique et commercial entre le Vietnam et la Chine.

En 2016, les échanges commerciaux entre la province du Shandong et le Vietnam étaient de 28,86 milliards de dollars. Et au cours des 4 premiers mois de 2017, ce chiffre a atteint 6,5 milliards de dollars, + 21,46% par rapport à la même période de l’année dernière.



Actuellement, cette province chinoise importe principalement du Vietnam les textiles, produits du secteur de la vannerie, caoutchouc, fruits, produits halieutiques, pétrole et gaz, équipements... Elle exporte au Vietnam fer et acier, produits électriques et électroniques, textile, véhicules, produits métalliques, charbon etc.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Chine a atteint l’année dernière 71,9 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 8% par an. Sur le chiffre, 21,97 milliards de dollars étaient les exportations du Vietnam, soit une hausse de 28,4%. Le déficit commercial a atteint 27,96 milliards de dollars, en baisse de 13,67%.



En mai, le commerce bilatéral a augmenté de 23,6% avec 32,7 milliards de dollars, dont 10,6 milliards de dollars ont été les exportations du Vietnam, en hausse de 41,9%, tandis que les importations ont augmenté de 16,4%.



La Chine était le 8e grand investisseur parmi le total de 119 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam avec 1.683 projets réunissant un fonds de 11,6 milliards de dollars, principalement dans l'industrie manufacturière, l'énergie, l'immobilier, les textiles et habillements, l'électronique et les services. -VNA