Vietnam-Chine: lancement du circuit touristique "Deux pays - quatre destinations"

De premiers touristes du circuit touristique "Deux pays - quatre destinations". Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Un circuit touristique intitulé "Deux pays - quatre destinations" reliant les provinces de Quang Ninh (Vietnam) et du Guangxi (Chine), a été ​inauguré jeudi dans la ville de Mong Cai en vue de promouvoir la coopération touristique entre les deux pays.Il s’agit d’un événement important pour le secteur touristique de ces deux localités, et ​plus particuli​èrement des deux villes de Mong Cai (Vietnam) et de Dongxing (Chine), et qui s’inscrit dans le cadre de l’Année du tourisme Mong Cai 2017.Le circuit touristique "Deux pays - quatre destinations" ​couvre les quatre sites que sont Ha Long, Mong Cai (Vietnam), Dongxing et Guilin (Chine), avec des produits touristiques originaux.Les autorités et le secteur du touris​me ​de ces localités continuent de ​donner des conditions propices en ​termes de délivrance de visa aux touristes, de développer des ​tours, et d’améliorer la qualité des services pour répondre à la demande des visiteurs. Ils s’efforcent de rendre le circuit touristique "Deux pays - quatre destinations" plus attrayant ​afin de séduire les visiteurs vietnamiens, chinois et étrangers.Le nombre de touristes chinois représente 40% des arrivées internationales de l'année à Quang Ninh. Outre les réalisations touristiques en 2016 et de nouveaux produits ​originaux, la valorisation des atouts des portes frontalières Mong Cai-Dongxing a permis de développer le tourisme frontalier des deux pays.Après la cérémonie ​d'inauguration, deux ​groupes de 60 touristes ont ​effectué ce circuit touristique. -VNA